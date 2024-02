AFIP: qué hacer si no se aplica la devolución de percepciones de dólar tarjeta y ahorro

Lo más probable es que la fiscalización de AFIP demore un poco más por el entrecruzamiento de datos. Si bien se entiende que quienes no tienen una situación equilibrada entre sus gastos e ingresos pueden estar planteando un reclamo que no corresponde, muchos aseguran tener todo en "regla". Lo único que hay que hacer es esperar y en todo caso iniciar un nuevo reclamo con el contador para asegurarse que los ingresos y egresos concuerdan y no haya deudas que demoren el proceso.