Impactante hallazgo en el Plaza Hotel: descubren un mural hecho sobre hojas de oro + Agregar ámbito en









La obra mide más de 11 metros de ancho por 7 de alto. Los trabajos de recuperación sobre el icónico edificio finalizarán entre 2028 y 2029.

Archivo. El mural hallado en el interior del edificio fue realizad por el artista argentino Jorge Soto Acebal. Wikipedia

La restauración integral del histórico Plaza Hotel Buenos Aires dejó al descubierto una de las joyas artísticas más inesperadas del edificio: un mural monumental del artista argentino Jorge Soto Acebal, oculto durante décadas detrás de capas de pintura y materiales de recubrimiento.

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La obra, ubicada en el salón principal del hotel frente a plaza San Martín, mide más de 11 metros de ancho por 7 de alto y fue realizada sobre hojas de oro de 22 quilates, una técnica poco habitual incluso para la época. El hallazgo apareció en medio de los trabajos de recuperación patrimonial que impulsa el Grupo Alvear sobre el emblemático edificio inaugurado en 1909.

La restauración del Plaza Hotel Buenos Aires La restauración está encabezada por la especialista Cristina Lancellotti y un equipo dedicado exclusivamente a la recuperación artesanal del mural. Los estudios realizados sobre la pared permitieron confirmar que la pintura original había sido ejecutada sobre una base de yeso, luego cubierta con bol amarillo y finalmente revestida con láminas de oro.

Según explicó la restauradora, esa técnica buscaba generar un efecto metálico particular que, pese al paso del tiempo, todavía se mantiene visible en buena parte de la obra gracias a la resistencia natural del material utilizado.

A pesar de haber estado sometido a humedad y cubierto por varias manos de pintura e incluso enduido, el mural mantiene gran parte de su dorado original. "El oro nunca se daña, es un material muy noble", destacó Lancellotti, quien explicó que otros metales habrían sufrido oxidación y alteraciones severas en los colores originales.

image El emblemático edificio fue inaugurado en 1909. Grupo Alvear La intervención actual se concentra únicamente sobre los sectores faltantes o deteriorados. Para eso, el equipo utiliza micro pinceles y técnicas de restauración extremadamente delicadas debido a la fragilidad de las láminas doradas. El descubrimiento forma parte del proceso de puesta en valor del Plaza Hotel, considerado el primer hotel cinco estrellas de la Ciudad de Buenos Aires. Desde que adquirió el edificio en 2013, el Grupo Alvear impulsa una restauración integral que incluye fachadas históricas, techos, mansardas y ventanas originales, además de la construcción de una nueva torre sobre la calle San Martín. En paralelo, los trabajos también apuntan a recuperar elementos arquitectónicos que habían sido modificados durante distintas remodelaciones realizadas a lo largo del siglo XX. La obra, sin embargo, demandará más tiempo del inicialmente previsto. Andrés Kalwill, director de nuevos desarrollos del Grupo Alvear, señaló que el cronograma fue extendido y que la finalización total del proyecto ahora se proyecta entre fines de 2028 y principios de 2029. Actualmente participan más de 160 obreros entre las tareas de restauración del edificio histórico y la construcción del nuevo desarrollo.

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