AGIP: ya se pueden pagar de forma digital online las deudas judiciales y los honorarios sin intermediarios

Los contribuyentes ya pueden regularizar de manera 100% digital las deudas tributarias judicializadas y pagar los honorarios de los mandatarios desde el Portal del Contribuyente. El plan permite financiar la deuda en hasta 36 cuotas.

Los contribuyentes de la Ciudad ya pueden regularizar de forma 100% digital las deudas tributarias judicializadas y pagar los honorarios de los mandatarios desde el Portal de AGIP, sin intermediarios y con financiación de hasta 36 cuotas.

Los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires ya pueden regularizar de manera directa y completamente digital las deudas tributarias judicializadas y cancelar los honorarios de los mandatarios judiciales a través del Portal del Contribuyente de la AGIP , sin necesidad de intermediarios.

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La medida amplía una herramienta que ya había sido utilizada por más de 22.000 vecinos durante la última moratoria y que ahora queda disponible mediante el Plan de Facilidades Permanente, permitiendo gestionar todo el trámite desde una computadora o un teléfono celular.

En el caso de las deudas judicializadas, el plan ofrece opciones de financiación de hasta 36 cuotas . En tanto, los honorarios de los mandatarios podrán abonarse en hasta seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas . Si el contribuyente opta por el pago al contado, el Volante Electrónico de Pago (VEP) deberá ser generado por el mandatario judicial.

El Gobierno porteño amplió la autogestión para los contribuyentes: ahora podrán cancelar deudas judiciales y honorarios desde el Portal del Contribuyente, sin realizar trámites presenciales.

"Sabemos que para muchos vecinos resolver una deuda judicial significa lidiar con trámites y dependencia de terceros. Con esta herramienta les damos la posibilidad de hacerlo solos, en cuotas, de forma simple y con total claridad sobre cada paso. Es nuestra forma de acompañar a quien decide poner su situación en orden", sostuvo Germán Krivocapich , administrador Gubernamental de Ingresos Públicos.

Desde el Gobierno porteño señalaron que la digitalización del trámite busca otorgar mayor autonomía a los contribuyentes, simplificar las gestiones administrativas y reducir la necesidad de intermediación, además de brindar mayor transparencia durante todo el proceso.

Claves del nuevo sistema

Trámite completamente online

Todo el procedimiento se realiza desde el Portal del Contribuyente de AGIP utilizando una cuenta miBA Nivel 3, sin necesidad de concurrir a oficinas ni realizar gestiones presenciales.

Financiación de la deuda

Las deudas tributarias judicializadas podrán financiarse en hasta 36 cuotas, mientras que los honorarios de los mandatarios podrán pagarse en hasta seis cuotas.

Más de 22.000 usuarios

La modalidad ya había sido utilizada por más de 22.000 contribuyentes durante la moratoria y ahora se incorpora de manera permanente.

Cómo realizar el trámite