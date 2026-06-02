Ingresos Brutos: CABA actualizó los topes de facturación, ¿cómo quedaron los montos? + Agregar ámbito en









La medida, aprobada por la Legislatura porteña, busca actualizar los montos por inflación para evitar un aumento de la carga impositiva.

La AGIP actualizó los montos que se pagan por Ingresos Brutos. Depositphotos

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) actualizó los topes de facturación que determinan las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para distintos sectores económicos.

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"La medida, aprobada por la Legislatura porteña, busca evitar que la inflación provoque un aumento real de la carga impositiva: si la facturación creció por precios pero no por actividad real, el contribuyente no debería pagar más", aseguraron.

De esta manera, a partir del 1° de junio, el tope de facturación anual pasa de $2.004.000.000 a $2.154.300.000 para actividades vinculadas a servicios públicos (gas, electricidad y agua), restaurantes y hoteles, comunicaciones, servicios inmobiliarios y de alquiler, servicios sociales y de salud, enseñanza y administración pública, entre otros.

En tanto que en el caso de los servicios de comercialización y reparaciones, el tope anual pasa de $364.000.000 a $391.128.000.

Otra de las modificaciones introducidas por la AGIP consiste en elevar de $1.000 a $10.000 el monto mínimo de deuda tributaria considerado en trámites que requieran acreditar inexistencia de deuda o solicitar beneficios fiscales. La medida apunta a simplificar estos procesos y hacerlos más accesibles.

Bonificación para el régimen simplificado Este año, los contribuyentes que tributan en el Régimen Simplificado y realizan prestaciones de servicios de manera independiente —peluqueros, fotógrafos, mecánicos, personal trainers, esteticistas, entre otros— acceden a bonificaciones según su categoría: - Categorías A, B y C: Bonificación del 100% (dejan de pagar el impuesto) - Categorías D a H: Bonificación del 75% del impuesto Esta medida se enmarca en el proceso de unificación del Régimen Simplificado de la Ciudad con el Monotributo Nacional, que desde enero de 2026 permite a más de 200.000 contribuyentes porteños centralizar sus gestiones.

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