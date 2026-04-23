Última semana para acceder a la moratoria de AGIP

El plan permite regularizar deudas en hasta 48 cuotas y con reducción de intereses del 40%. Incluye ABL, Patentes e Ingresos Brutos.

El jueves 30 de abril vence el plazo para adherirse a la moratoria implementada por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos ( AGIP ) . La medida permite que los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires regularicen sus deudas tanto en ABL, Patentes e Ingresos Brutos , como en las judiciales .

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El plan contempla facilidades de pago de hasta 48 cuotas , además de una reducción de intereses, que puede llegar al 40%, según la modalidad elegida. A continuación, conocé los detalles.

Cómo funciona la moratoria de AGIP

La moratoria de la AGIP está diseñada para facilitar la regularización de deudas acumuladas con el fisco porteño. El esquema permite elegir entre distintas modalidades según la capacidad de pago del contribuyente.

Una de las ventajas es la posibilidad de financiar la deuda en hasta 48 cuotas. Además, dependiendo de si se opta por el pago al contado o la liquidación mensual, se puede acceder a una condonación de intereses que llega hasta el 40%.

El programa también contempla opciones diferenciadas para Grandes Contribuyentes y pequeños deudores, con mecanismos adaptados a cada caso. Todo el proceso se realiza de manera digital.

mandatarios judiciales agip

Qué deudas se pueden incluir antes del cierre

El alcance de la moratoria incluye deudas correspondientes a distintos tributos de CABA. Entre ellos se encuentran el ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza), el impuesto a las patentes automotor e Ingresos Brutos.

También se pueden incluir deudas que se encuentran en instancia judicial, lo que permite regularizar situaciones que ya iniciaron procesos legales.

En estos casos, el plan contempla mecanismos específicos para la cancelación de honorarios y costas, con esquemas de pago en cuotas y herramientas digitales que facilitan la gestión sin intermediarios.

Las obligaciones alcanzadas son aquellas vencidas hasta el 31 de agosto de 2025.

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Paso a paso: cómo adherirse desde el Portal del Contribuyente

Para ingresar, es necesario contar con acceso mediante Clave Ciudad o cuenta miBA, según el sistema habilitado.

Una vez dentro del portal, el usuario debe dirigirse al menú de “Operaciones” y seleccionar la opción “Planes/Moratoria”. Ahí podrán visualizar las deudas, que pueden seleccionarse de manera individual o conjunta según el caso.

Luego, se define la modalidad de pago: en cuotas o por cancelación total. En el caso de la opción simplificada, existe la posibilidad de generar una boleta de cuota única para trámites de hasta 4 millones de pesos en impuestos como ABL o patentes, que puede abonarse online o por home banking.

Incluye el monto a abonar por los períodos adeudados hasta el 31 de agosto del año pasado, con la condonación de intereses ya aplicada, y se identifica como Cuota 219 – “Cuota Única Moratoria 2025”.

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En situaciones de deuda judicial, el sistema permite identificar el expediente, consultar los importes y gestionar el pago de manera digital. Los usuarios tienen la posibilidad de financiar honorarios y costas en hasta seis cuotas a través del Volante Electrónico de Pago (VEP), y la deuda tributaria por débito automático con CBU.

Después del vencimiento del plazo, solo se podrá ingresar con cuenta miBA nivel 3, por lo que se recomienda completar la adhesión antes del cierre para evitar complicaciones de acceso.

Para más información, ingresá al sitio web oficial de AGIP (https://www.agip.gob.ar/campanas/nueva-moratoria-para-regularizar-deudas-de-todos-los-impuestos).