CABA se suma al Registro Único Tributario para los contribuyentes de Ingresos Brutos que pagan a través del Convenio Multilateral Por Lidia M. Santacruz + Agregar ámbito en









El Fisco porteño, con su incorporación al RUT, concluye con la adhesión total de las jurisdicciones a este registro que tiende a una armonización tributaria operativa a nivel federal, en un marco de simplificación de la gestión.

Al adherir CABA al RUT se busca simplificar procesos, evitar la doble carga de información y facilitar la gestión para el contribuyente y el Fisco Pexels

Con la incorporación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) al Registro Único Tributario – Padrón Federal (RUT), a partir del 1° de agosto, las 24 jurisdicciones del país se encuentran adheridas a este registro, disponible en la página web de la ARCA. Así lo dispuso la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, mediante el dictado de la Disposición 9/26, para los contribuyentes que tributan Ingresos Brutos a través de dicho Convenio.

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La medida, que responde al compromiso asumido en el Consenso Fiscal de 2021, se inscribe en el objetivo de simplificación tributaria, en lo que hace a los temas operativos del cumplimiento de las obligaciones, porque se concentran en una sola plataforma, para estos contribuyentes, la posibilidad de gestionar altas, bajas y modificaciones de datos desde un solo lugar.

Así se presenta una armonización tributaria operativa a nivel federal, debido a que los sujetos que pagan Ingresos Brutos mediante el Convenio Multilateral, ejercen actividades en más de una de las jurisdicciones adheridas. La medida alcanzará a más de 220.000 contribuyentes que tienen sede en CABA.

Funcionalidades destacadas En este sentido, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) puntualizó que los aspectos centrales de esta simplificación pueden sintetizarse en las siguientes funciones, con los objetivos de integrar registros, evitar duplicaciones y facilitar trámites:

Gestión unificada: los contribuyentes realizarán todo el proceso desde una misma plataforma. Antes debían completar el alta en dos pasos.

los contribuyentes realizarán Antes debían completar el alta en dos pasos. Única entrada registral: con un solo alta, el contribuyente queda registrado ante todas las jurisdicciones en las que tributa. Antes era necesario realizar un alta por cada jurisdicción.

con un solo alta, en las que tributa. Antes era necesario realizar un alta por cada jurisdicción. Centralización: al tratarse de una única plataforma para todas las jurisdicciones, las administraciones locales acceden a la misma información. Esto fortalece la unificación de criterios y el federalismo fiscal.

al tratarse de una única plataforma para todas las jurisdicciones, Esto fortalece la unificación de criterios y el federalismo fiscal. Seguridad: el RUT utiliza tecnología blockchain, que permite transferir datos entre ARCA, la COMARB y las jurisdicciones adherentes mediante un sistema de codificación de alta sofisticación. De esta forma, se refuerza la seguridad fiscal garantizando que el intercambio de información sea seguro y resguardando los derechos de los contribuyentes. Temas para considerar El RUT se encuentra dentro del sitio web de ARCA, por lo tanto, es necesario contar, para inscribirse, con Clave Fiscal nivel 3, de manera de ingresar y acceder al servicio Sistema Registral y buscar la opción "Registro Único Tributario". Cabe recordar que aquellos que no tengan habilitado dicho servicio deben agregarlo.

¿Qué se puede hacer desde la plataforma? Consultar y administrar altas, bajas y modificaciones; habilitar nuevos puntos de venta; y emitir constancias de inscripción unificada. Es importante tener en cuenta que la información de quienes ya se encontraban inscriptos en Convenio Multilateral se migrará de manera automática al Registro Único Tributario, por lo que los contribuyentes no deberán realizar ningún trámite adicional para continuar operando con normalidad. Quienes se inscriban por primera vez deben hacerlo desde: https://www.arca.gob.ar/registro-unico-tributario/ Esta herramienta apunta a simplificar procesos, evitar la doble carga de información y facilitar la gestión tanto para los contribuyentes como para las administraciones tributarias