Maquinaria agrícola: caen, pero se defienden

… que, mientras avanza la cosecha (se volvió frenar por las lluvias de esta semana), ya que aún resta levantar cerca del 50% del maíz; el 60% del maní; 55% del sorgo; un 30% del algodón, y cerca de 20% de la soja, se va definiendo la siembra de trigo y cebada, que ya avanza sobre Córdoba y, en general, con bastante buena agua de reserva, aunque muy poca aún de superficie por la escasez de lluvias en toda la región. También se fueron conociendo otros problemas por la cuarentena en el sector, como los problemas de exportación de cantidad de delicatessen, como los arándanos, por la suspensión de los vuelos internacionales que posibilitan estas operaciones, o como dato a favor, la caída que están registrando los precios de ciertos insumos en dólares (agroquímicos, fertilizantes, etc.) por el derrumbe internacional de los precios de los combustibles que, de todos modos, no llega a los surtidores locales. Otra positiva giró sobre los comentarios de la MON (Mesa Ovina Nacional), que rescató el el Plan Ovino bonaerense que posibilitó la recuperación de varias majadas en la provincia, y que quedó en manos del ahora titular de la cartera, Javier Rodríguez. El funcionario mantuvo además una nueva reunión con Carbap, encabezada por su presidente, Matías de Velazco, en la que se repasaron varias cuestiones (seguridad, agroquímicos, etc.). El titular de la cartera agraria bonaerense recordó también el crédito “A Toda Máquina” que se lanzó con tasas muy distintas a las vistas un año atrás. Vale recordar que se trata de un crédito de 36 meses a una tasa del 16,5%; y si se realiza a 48 o 60 meses, la tasa es del 20,5% (incluyendo un 2% de bonificación si las empresas a las que se les compra el producto son de la provincia de Buenos Aires). Las tasas para la campaña de fina, por su parte, se encuentran en torno al 32%, muy por debajo de las vigentes seis meses atrás.