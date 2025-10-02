En los últimos años, las billeteras virtuales se consolidaron como una herramienta clave para simplificar pagos y aprovechar beneficios exclusivos en comercios de todo tipo, desde restaurantes hasta ferreterías y carnicerías. Entre estas plataformas, Cuenta DNI, la app del Banco Provincia, destaca como una alternativa ágil, práctica y segura.
¡Ahorrá con Cuenta DNI! Aprovechá hasta $8.000 de reintegro en este supermercado abonando con la app en octubre 2025
Todas los lunes, podés obtener un beneficio imperdible abonando con el QR o "Clave DNI" de la billetera virtual en las sucursales adheridas.
-
Cuenta DNI actualizó todos sus beneficios para octubre 2025 y hay sorpresas
-
¡Ahorrá con Cuenta DNI! Aprovechá un descuento imperdible en tus comercios favoritos estos últimos días del mes
Y durante este octubre 2025, la plataforma digital regresa con uno de los descuentos más esperados por sus 10 millones de usuarios: un reintegro exclusivo en Supermercados DIA, una de las cadenas de compras más populares de nuestro país.
Descuento en DIA abonando con Cuenta DNI
Durante todos los lunes de octubre, los usuarios de la plataforma podrán acceder a un 20% de descuento en los Supermercados DIA adheridos a la promoción. Recordá que la promoción solo aplica a minoristas y para compras realizadas con dinero en cuenta en la app, mediante las funciones de “Pagar QR”, “Clave DNI” o “Link de pago” en terminales POSNET o PayWay.
El tope de reintegro es de $8.000 por persona por jornada, considerando que el mínimo sea de $20.000. La devolución se verá reflejada dentro de los 10 días hábiles posteriores al consumo y podrá visualizarse en la sección "Últimos movimientos".
Tené en cuenta que este ahorro no se otorgará a quienes mantengan deudas vencidas con el Banco Provincia, paguen con el código QR de otras billeteras digitales, tarjeta de crédito y débito, o transferencias a través de Cuenta DNI.
- Temas
- Cuenta DNI
- Supermercados
Dejá tu comentario