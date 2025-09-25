¡Ahorrá con Cuenta DNI! Aprovechá un descuento imperdible en tus comercios favoritos estos últimos días del mes







Pagá con la billetera virtual del Banco Provincia este último viernes de septiembre, y accedé a un reintegro exclusivo en locales de barrio adheridos.

Durante este septiembre 2025, obtené hasta un 40% de descuento todos los días en ferias y mercados bonaerenses para ahorrar en tus compras.

Los viernes son el día ideal para recorrer los comercios de cercanía y disfrutar de la vida de barrio. Esos locales que conocemos por su nombre, que nos saludan como si ya fuéramos amigos, y que ofrecen productos que se adaptan a nuestras necesidades diarias.

Con la tecnología como aliada, Cuenta DNI, la app del Banco Provincia, facilita esta experiencia de compra al brindar la posibilidad de pagar desde el celular de manera ágil, práctica y segura. Además, la billetera virtual ofrece beneficios exclusivos para sus más de 10 millones de usuarios, y entre ellos, destaca un reintegro imperdible en estas tiendas. ¡Descubrílo!

Cuenta DNI septiembre

Cuenta DNI: cómo es el descuento en comercios de cercanía Cada viernes, los usuarios de Cuenta DNI pueden obtener un 20% de descuento en los comercios de cercanía adheridos, con un tope de reintegro de $4.000 por jornada, equivalente a consumos de hasta $20.000.

La promoción es válida únicamente para pagos realizados con dinero en cuenta en la app, mediante las funciones de “Pagar QR”, “Clave DNI” o “Link de pago” en terminales POSNET o PayWay. No rige para operaciones hechas por “Transferencia”, “Envío de dinero” ni mediante códigos QR de otras billeteras digitales.

La devolución se verá reflejada en los movimientos de la plataforma dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra, y la promoción está destinada exclusivamente al consumo familiar. Para saber qué locales participan, los clientes pueden consultar el sitio web oficial del Banco Provincia, donde figura el listado completo. cuenta dni.jpg Todos los beneficios de Cuenta DNI Ferias y mercados bonaerenses : aprovechá un 40% de descuento todos los días. El tope de reintegro es de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

: aprovechá un todos los días. El tope de reintegro es de por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000). Universidades : 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. El tope de devolución es de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

: todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. El tope de devolución es de por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos). Garrafas: accedé a un 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. El tope de reintegro es de $12.000 por mes (representa un consumo de $30.000).