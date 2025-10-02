Martín Rappallini, titular de la UIA: "Si no logramos ser competitivos a nivel mundial nos quedaremos atrás"

Martín Rappallini (UIA) advirtió que la competitividad digital es clave para no quedar atrás y que el desafío es producir con máxima calidad al mejor precio.

Martín Rappallini , presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) , aseguró que frente al escenario global actual, la "competitividad digital" es clave porque "las exigencias son altísimas y no podemos quedarnos atrás". Al respecto indicó que "nuestro desafío es claro: debemos producir productos de la mejor calidad y al mejor precio posible ".

"Hoy estamos enfrentando desafíos gigantes, pero es justamente en tiempos difíciles cuando tenemos la oportunidad de transformar nuestra industria. Necesitamos una alianza entre la política, los trabajadores, las universidades y la sociedad para construir una industria sostenible ", afirmó Rappallini, durante el 8º Congreso Internacional de Transformación Digital.

El líder industrial destacó que la competitividad de la industria argentina ya no se define solo por lo que pasa dentro del país: "Estamos en un escenario global, y la competitividad digital es clave. Las exigencias son altísimas y no podemos quedarnos atrás" , remarcó.

Además, subrayó que la tecnología es una herramienta fundamental para que las pymes puedan elevar su productividad. “Nuestro desafío es claro: debemos producir productos de la mejor calidad y al mejor precio posible, en un mercado que está globalmente más competitivo que nunca" , agregó.

A su turno, Silvio Zurzolo , presidente de ADIBA y socio gerente de ITPort, subrayó que "la tecnología debe potenciar al ser humano, no reemplazarlo" y fue más al llano al sostener que: "Poner una industria en este país requiere de una dosis extra de optimismo. La presión fiscal, la inflación constante y los desafíos laborales son un terreno difícil, pero eso no nos detiene".

La tecnología: eje central del desarrollo

"El mayor bienestar de una sociedad se alcanza cuando el desarrollo tecnológico no reemplaza al ser humano, sino que lo potencia", comentó Silvio Zurzolo, presidente de ADIBA y socio gerente de ITPort, una empresa que ofrece soluciones tecnológicas para la industria.

También dio un ejemplo práctico de cómo una pyme textil puede transformarse digitalmente "colocando sensores y obteniendo datos en tiempo real, logrando así detectar si hay una falla en el hilado, la cantidad producida en el momento y, lo más importante, consiguiendo una importante reducción de desperdicios".

"La clave está en la integración inteligente y con visión estratégica. No se trata de reemplazar al trabajador, sino de darle mejores herramientas, sin copiar modelos externos sino construyendo uno propio, con la energía de su gente, con la resiliencia de sus pymes y con el talento de sus trabajadores", agregó Zurzolo.

Rappallini también destacó las virtudes locales para lograr la anhelada transformación: "Tenemos mucha capacidad en Argentina para lograr ser una industria competitiva y estamos encarando un fuerte proceso de desarrollo digital en las pymes. Si no logramos ser competitivos a nivel mundial nos quedaremos atrás".

Guido Trenti, director de SURU, distribuidor de Epson, destacó que "la llegada de un robot a una industria no es solo la instalación de una máquina más, es un cambio total en la matriz productiva". En su opinión, los industriales argentinos deben estar preparados para dar este gran paso.