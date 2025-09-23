El mes de septiembre 2025 termina con varias promociones activas en la app Cuenta DNI del Banco Provincia. Esta billetera digital permite que miles de usuarios puedan acceder a los precios más bajos en compras del día a día y servicios básicos.
Últimos días de descuentos con Cuenta DNI: cuáles son los reintegros disponibles en septiembre 2025
La billetera virtual del Banco Provincia sigue con sus promociones y beneficios en distintos rubros con las fechas que quedan hasta fin de mes.
Las bonificaciones se aplican automáticamente en comercios adheridos y en operaciones específicas, con límites que dependen de cada rubro. Lo que más te conviene es conocer los topes y días de vigencia para aprovechar al máximo cada beneficio, antes de que finalice el mes.
Descuentos de Cuenta DNI vigentes en septiembre 2025
Los descuentos que siguen estando hasta que termine el mes son:
- Comercios de cercanía (alimentos): 20% de descuento todos los viernes, con un tope de $4.000 por jornada. En total, puede alcanzarse hasta $20.000 de ahorro mensual en compras diarias.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días en puestos y ferias adheridas. El límite es de $6.000 por semana y por persona, equivalente a tickets de hasta $15.000.
- Universidades: 40% de descuento en comercios de universidades bonaerenses todos los días. El tope también es de $6.000 semanales por persona, sobre compras de hasta $15.000.
- Garrafas: 40% de descuento diario para compra y recarga. El tope mensual llega a $12.000, lo que cubre consumos de hasta $30.000.
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en locales adheridos de toda la provincia. Este beneficio no tiene límite de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves en comercios participantes, sin tope de reintegro.
- Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa y Mastercard vinculadas en la app, en comercios habilitados.
