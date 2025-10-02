SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

2 de octubre 2025

Hulu reemplazará a Star en Disney+ y se convertirá en la nueva marca global de entretenimiento general

Con este cambio, Disney busca unificar su propuesta bajo una identidad más reconocida a nivel mundial.

Hulu

Hulu reemplazará a Star en Disney+

La sección de Hulu dentro de Disney+ reunirá una amplia variedad de contenidos que abarcan dramas aclamados, series de true crime, comedias, animaciones para adultos y producciones originales premiadas, además de una extensa biblioteca de películas y series.

Los suscriptores podrán acceder a títulos populares como El Oso, Alien: Earth y Only Murders in the Building, junto a clásicos como Los Simpson y estrenos destacados como Todo Vale, Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh, The Kardashians y la temporada 21 de Grey’s Anatomy. También habrá espacio para producciones locales como la cuarta temporada de El Encargado.

Con esta integración, Disney+ se consolida como una plataforma integral que combina entretenimiento familiar, contenidos exclusivos, eventos deportivos en vivo de ESPN y producciones de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, ahora reforzadas con la llegada de Hulu a nivel global.

