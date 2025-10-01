SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

1 de octubre 2025 - 11:45

Cuenta DNI actualizó todos sus beneficios para octubre 2025 y hay sorpresas

El Banco Provincia publicó los nuevos descuentos a los que los usuarios de la billetera virtual podrán acceder durante todo el mes.

Cuenta DNI actualiza sus promociones y los topes de reintegro mensualmente.

Como todos los meses, el Banco Provincia actualizó los beneficios de su billetera virtual, Cuenta DNI. En octubre los usuarios podrán acceder a algunos de los clásicos descuentos de la app, como los de comercios barriales o carnicerías, pero también disfrutarán de nuevas promociones limitadas.

Este mes, Cuenta DNI ofrece un descuento especial por el Día de la Madre, que es el próximo domingo 19 de octubre. Con este, los usuarios podrán ahorrar en comercios de gastronomía y obtener un reintegro de $8.000 cada uno, lo que equivale a $26.700 en consumos.

Informate más

Todos los descuentos de Cuenta DNI en octubre 2025

Cuenta DNI octubre 2025

  • Especial Día de la Madre: 30% de descuento, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.

  • Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

  • Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 11 de octubre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos.

  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

  • Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

  • Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

