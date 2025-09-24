Último viernes de septiembre 2025 para comprar con 20% de descuento en estos comercios







Descubrí todos los beneficios de una billetera digital que podrás aprovechar hasta fin de mes.

Cuenta DNI ofrece promocones en distintos rubros para todos sus usuarios.

Todos los meses, el Banco Provincia ofrece beneficios exclusivos a través de su billetera virtual, Cuenta DNI. A pocos días de finalizar septiembre, sus usuarios todavía están a tiempo para aprovechar un descuento especial que pueden utilizar en distintos comercios de barrio.

Los descuentos de Cuenta DNI se actualizan mensualmente. Sin embargo, algunos de ellos están vigentes por tiempo más limitado que otros, como fue el caso de una promoción en carnicerías, que estuvo disponible los sábados 6 y 20 de septiembre.

Cuenta DNI: el descuento en comercios de cercanía en septiembre 2025 cuenta dni.jpg En febrero, la entidad bancaria ofrecerá descuentos en diferentes rubros: desde comercios de barrio, supermercados, entre otros.

Durante los últimos días del mes, los usuarios de Cuenta DNI podrán aprovechar un20% de descuento todos los viernes en distintos comercios barriales adheridos.

El tope de reintegro es de $4.000 por viernes, que equivalen a $20.000 en consumos, y solo será aplicable al abonar con el dinero en cuenta visualizado en la app.

Todos los descuentos de Cuenta DNI vigentes en los últimos días de septiembre Cuenta DNI septiembre Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (representa un consumo de $30.000).

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.