Ahorra en grande: ofertas en productos para el cuidado de tus mascotas para hoy, martes 19 de agosto 2025

Esta cadena de supermercado lanzó una serie de ofertas y descuentos que no te podes perder en productos para el cuidado de las mascotas.

Super ofertas en productos para el cuidado de las mascotas.

Con la situación económica que atraviesa el país, tener mascotas puede representar un gasto que en ocasiones resulta difícil de afrontar. No solo por los imprevistos veterinarios, como consultas de urgencia, medicamentos o estudios clínicos, sino también por el constante aumento en el precio del alimento balanceado y los productos de higiene.

En este contexto, la cadena de supermercados Coto lanzó una serie de ofertas especiales que incluyen desde alimento balanceado y comida húmeda, hasta productos de higiene felina como piedras sanitarias. Estas promociones estarán vigentes solo hasta hoy, martes 19 de agosto, por lo que es una excelente oportunidad para abastecerte y ahorrar en el cuidado de tus mascotas.

Mascotas-comiendo.webp Hasta 30% off En esta sección encontrarás una amplia variedad de alimentos balanceados secos y snacks especialmente diseñados para el bienestar de tus mascotas con un descuento del 30%. Contamos con productos de Pedigree, una de las marcas más reconocidas para la nutrición canina, que ofrece fórmulas completas y equilibradas para perros de todas las edades y tamaños.

Para los amantes de los gatos, disponemos de la línea de Whiskas, que incluye croquetas y bocaditos con sabores irresistibles, pensados para aportar la energía y los nutrientes que tu felino necesita en cada etapa de su vida.

Además de ser deliciosos, estos alimentos están elaborados con ingredientes seleccionados que favorecen la salud digestiva, el cuidado dental y el brillo del pelaje de tus mascotas.

Productos con 3x2 Aquí encontrarás una selección de productos Purina con una propuesta especial 3x2 para que cuides a tus mascotas ahorrando. Tidy Cats: piedras sanitarias que garantizan higiene, control de olores y comodidad para tu gato.

Dog Chow Pouch: comida húmeda para perros, deliciosa y nutritiva, pensada para complementar su alimentación diaria.

Fancy Feast Pouch: comida húmeda premium para gatos, con texturas suaves y sabores irresistibles que encantan hasta a los paladares más exigentes. Aprovechá esta promoción y llevá lo mejor para tus mascotas con la mejor relación calidad-precio.

