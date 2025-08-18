Una familia de clase media necesita hasta $769.000 al mes para alimentos: cuáles son las diferencias entre provincias







El costo del changuito ya supera la mitad de la Canasta Básica Total CBT), mientras provincias como Santa Cruz y Chubut concentran los valores más altos y el nordeste los más bajos.

El costo de llenar el changuito del supermercado se disparó en julio en varias regiones del país. Según un relevamiento privado, la compra mensual de alimentos y bebidas para una familia tipo de clase media (dos adultos y dos menores) puede superar los $769.000, cifra que representa más de la mitad de la Canasta Básica Total (CBT) medida por el INDEC, indicador que marca la línea de pobreza.

Aunque existen diferencias entre jurisdicciones, la brecha no resulta tan marcada. La canasta más cara se detectó en Santa Cruz, con un gasto de $769.319, seguida por Chubut ($759.467), Tierra del Fuego ($751.937) y Río Negro ($742.188). Los costos logísticos y de distribución en la Patagonia explican gran parte de estas subas, según el relevamiento de la consultora Analytica

En el extremo opuesto, el nordeste argentino registra los valores más bajos: Formosa ($693.746), Chaco ($693.219) y Misiones ($691.579). La diferencia entre el ticket más alto y el más bajo supera los $77.000 en un mes.

Llama la atención el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que, lejos de liderar el ranking, se ubica entre las más económicas con un gasto de $705.323, gracias a la proximidad a centros de distribución y a la fuerte competencia comercial. No obstante, fue una de las jurisdicciones con mayor suba mensual (+1,8%).

Suba de precios: provincias con mayores aumentos En términos de variación mensual, las mayores subas se registraron en Jujuy (+3,9%), Catamarca (+2,5%) y Corrientes (+2,5%). En valores absolutos, Catamarca encabeza con un alza de $34.000, seguida por Corrientes (+$29.927), Jujuy (+$28.213) y La Rioja (+$23.139).

Las provincias patagónicas, en cambio, mostraron las menores alzas: Tierra del Fuego (+$8.631), Neuquén (+$6.422), Río Negro (+$5.404) y Santa Cruz (+$4.997). Además de la logística, la carga impositiva también impacta en los precios. Un estudio del IERAL destaca que Misiones presenta la mayor presión tributaria efectiva (12,9% de su Producto Bruto Geográfico), seguida por Tucumán (8,0%) y Buenos Aires (7,2%). unnamed (4) Cuánto cuesta llenar el changuito del supermercado, provincia por provincia Los productos que más subieron Entre los alimentos, el pan lactal encabezó los aumentos en casi todas las provincias con alzas superiores al 5%. El azúcar también mostró subas generalizadas de entre 3% y 5%, con picos del 7,6% en San Juan y Misiones. El café instantáneo aumentó entre 2% y 3% en la mayoría de los distritos, mientras que las supremas de pollo envasadas subieron hasta 5%. En contraste, algunos productos registraron bajas: la lata de choclo se abarató hasta 5,5% en Chaco, y el dulce de leche retrocedió más de 4% en CABA, Chaco y La Pampa. Por su parte, el INDEC informó que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 1,9% en julio. Una familia tipo necesitó $515.405 para no caer en la indigencia. En tanto, la Canasta Básica Total (CBT), que incluye además bienes y servicios esenciales (excepto alquiler de vivienda), también avanzó 1,9%. De esta manera, la misma familia necesitó $1.149.353 para no ser considerada pobre.

Temas Inflación

alimentos

Provincias