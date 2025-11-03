Gigante automotriz chino compra el 26,4% de Renault en Brasil y refuerza su presencia en el mercado latinoamericano







En el plano comercial, la marca del rombo asumirá la distribución de los modelos de vehículos eléctricos e híbridos de la firma asiática, fortaleciendo su oferta en segmentos de cero y bajas emisiones.

Renault y Geely, alianza estratégica en pleno auge chino

El grupo automotor chino Geely anunció la compra del 26,4% del capital de Renault do Brasil, consolidando así una alianza clave con el fabricante francés en el mayor mercado automotor de América Latina. Pese a la operación, Renault Group seguirá siendo el accionista mayoritario y continuará controlando las operaciones en el país.

Con esta inversión, Geely obtiene acceso directo a la infraestructura industrial y comercial de Renault do Brasil, lo que le permitirá acelerar su expansión en la región. En el plano comercial, Renault asumirá la distribución de los modelos de vehículos eléctricos e híbridos de la marca china, fortaleciendo su oferta en segmentos de cero y bajas emisiones.

El primer modelo que llegará bajo este acuerdo será el Geely EX5, un SUV eléctrico que se comercializará en Brasil a través de puntos de venta exclusivos operados por la red Renault. Esta colaboración abre nuevas oportunidades para ambas empresas en áreas de ventas, financiación y servicios posventa.

El mercado brasileño, que representa más del 40% de las matriculaciones de vehículos en América Latina durante el primer semestre de 2025, es considerado estratégico por los dos grupos. Esta asociación permitirá a ambas compañías reforzar su posición competitiva en un entorno marcado por la transición hacia la movilidad sostenible.

Renault-y-Geely-acuerdo-01-1170x751 El primer modelo que llegará bajo este acuerdo será el Geely EX5, un SUV eléctrico que se comercializará en Brasil a través de puntos de venta exclusivos operados por la red Renault. El CEO del Grupo Renault, François Provost, destacó que la alianza “marca un avance decisivo en la estrategia internacional” de la compañía. “Establece una colaboración ágil basada en la excelencia industrial y el liderazgo tecnológico. Unir fuerzas nos hace más competitivos e innovadores en un mercado que evoluciona rápidamente”, señaló.

Por su parte, Eric Li, presidente de Geely Holding Group, calificó el acuerdo como un “escenario ganador para ambas partes”, destacando que la cooperación permitirá aprovechar sinergias tecnológicas globales y ofrecer productos de alta calidad adaptados a las demandas de los consumidores latinoamericanos. Este nuevo paso refuerza la asociación global entre Renault y Geely, que ya colaboran en Renault Korea y en la creación de Horse Powertrain, una compañía especializada en el desarrollo de sistemas de propulsión híbrida y térmica. Con Brasil como nuevo punto de encuentro, ambas marcas buscan consolidar su presencia en uno de los mercados emergentes más importantes del mundo.