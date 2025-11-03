Donald Trump aseguró que "los días de Nicolás Maduro están contados" y descartó una guerra con Venezuela







El presidente estadounidense aseguró que el régimen chavista “tiene los días contados”, aunque minimizó la posibilidad de un conflicto militar directo mientras crece la tensión por el despliegue de tropas en el Caribe.

Donald Trump descartó una posible guerra con Venezuela, sin embargo, afirmó que Maduro tiene los días contados como presidente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Trump respondió durante la entrevista emitida el domingo a las preguntas sobre las recientes operaciones de su gobierno en la región. “Lo dudo. No lo creo”, dijo al ser consultado sobre si Estados Unidos entraría en guerra con Venezuela. Sin embargo, al consultarle si los días de Maduro como líder del país estaban contados, fue tajante: “Diría que sí. Creo que sí”.

Trump Maduro Al ser consultado por si Maduro tenía los días contados como mandatario, el presidente estadounidense respondió de manera afirmativa. X: @TalidanMilei El mandatario estadounidense habló con BBC mientras su país envía tropas y buques de guerra al Caribe, en una serie de operaciones que, según Washington, buscan frenar el narcotráfico. En las últimas semanas, más de 15 ataques contra embarcaciones sospechosas dejaron al menos 65 muertos.

Acusaciones cruzadas y tensiones crecientes Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico en tribunales estadounidenses, sostiene que Washington utiliza esa causa como “pretexto” para intentar un cambio de régimen y apropiarse del petróleo venezolano. Por su parte, especialistas internacionales advierten que los ataques podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales si no hay pruebas de actividad delictiva por parte de los blancos atacados.

Hasta el momento, Estados Unidos no ha presentado evidencias concretas que respalden que las embarcaciones atacadas estuvieran vinculadas al tráfico de drogas.

Ataque EEUU narcolancha Estados Unidos efectuó numerosos ataques en el Pacífico a supuestas "narcolanchas". X: @OrlvndoA Maniobras en Puerto Rico y preparación militar El Pentágono informó que el Cuerpo de Marines llevó a cabo maniobras de desembarco e infiltración en territorio puertorriqueño como parte de su estrategia de entrenamiento regional. Según el Comando Sur (SOUTHCOM), la Vigésimo Segunda Unidad Expedicionaria de Marines realizó operaciones de práctica con aerodeslizadores LCAC, helicópteros UH-1Y y vehículos tácticos Polaris MRZR. “Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur, las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del Presidente de EEUU para desarticular el tráfico ilícito de drogas y proteger la patria”, detalló el comunicado de SOUTHCOM.