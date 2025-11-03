Sigue el calor en el AMBA: cuándo vuelven las lluvias y cómo estará el clima en la semana

La Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores tendrá este lunes un cielo parcialmente nublado y calor. El SMN indica que las temperaturas oscilarán entre los 18 grados y los 29 grados.

El comienzo de noviembre trajo consigo un clima algo inestable pero con temperaturas agradables, esta nueva semana comienza en esa misma línea. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la jornada se presentará con un pronóstico de tiempo favorable en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En algunas provincias hay alerta amarilla por tormentas.

Tras un domingo con chaparrones aislados durante la madrugada y la mañana, seguido de una jornada sin lluvias, este lunes la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores tendrá un cielo parcialmente nublado y calor. El SMN indica que las temperaturas oscilarán entre los 18 grados y los 29 grados , con viento del norte y una humedad relativa del 90%.

El organismo prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado con una temperatura de 29 grados. A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora.

Según señaló el organismo, el lunes será el único día de la semana con condiciones plenamente estables.

Para el martes se espera inestabilidad. Las lluvias volverán en el AMBA y, según informaron desde el organismo, lo harán con mayor intensidad y persistencia que lo previsto anteriormente. La jornada se presentará con tormentas aisladas por la mañana y la tarde. Además, se espera que las precipitaciones continúen a lo largo de la noche, pero en forma de chaparrones. Las temperaturas acompañan el descenso: se estima una mínima de 19 grados y una máxima de 25 grados.

El miércoles, el clima mejora un poco. Se espera cielo parcialmente nublado durante el día y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados de mínima y los 21 de máxima.

En cuanto el jueves, las previsiones vuelven a mostrar condiciones de inestabilidad. Se prevé cielo mayormente nublado durante toda la jornada y una mínima posibilidad de lluvias, con un 10% de probabilidad durante el día con temperaturas que oscilarán11 grados y 19 grados.

Por último, el viernes vuelve a aparecer como jornada con precipitaciones, especialmente durante la madrugada y la mañana. La probabilidad de lluvias aisladas se ubica entre el 10 y el 40 por ciento, según el organismo nacional. A partir de la tarde, se espera una mejora en las condiciones, con cielo mayormente nublado y una chance muy baja de lluvias. Las temperaturas se ubicarán entre los 15 grados de mínima y los 19 grados de máxima.

Alerta amarilla en varias provincias

El último mapa de alertas emitido por el SMN refleja una situación sin fenómenos meteorológicos importantes para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores para el lunes. Sin embargo, se emitieron alertas amarillas por tormentas para varias provincias, entre ellas La Pampa, Córdoba, Mendoza, San Luis y sectores sur y centro de Buenos Aires.

A su vez, la provincia de Tierra del Fuego está bajo alerta amarilla por nevadas, por lo cual se pide evitar actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para el hielo y la nieve. Además, se recomienda ventilar los ambientes cerrados para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

En tanto, las Islas Malvinas, Santa Cruz y Tierra del Fuego mantienen alertas amarillas por fuertes vientos, mientras que Mendoza y San Juan están alertados por viento Zonda.