Cómo cargar tu tarjeta SUBE con un 50% de descuento en octubre 2025: requiere un solo paso







la billetera virtual tiene un beneficio exclusivo para aquellos clientes que deban viajar en transporte público.

Buepp tiene un beneficio para quienes tengan que recargar la SUBE.

El Banco Ciudad lanzó una promoción exclusiva para usuarios de su billetera digital Buepp. La iniciativa permite recargar la tarjeta SUBE con un 50% de descuento, aplicable a todas las recargas realizadas desde la aplicación. El beneficio está disponible desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2025 y busca aliviar el gasto en transporte público para los usuarios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El beneficio está disponible para todos los usuarios de Buepp en todo el país. Para acceder al descuento, solo es necesario contar con dinero en la cuenta vinculada a la billetera y realizar la recarga mediante la opción específica para tarjetas de transporte. La promoción no requiere códigos ni pasos adicionales, lo que simplifica el proceso para los usuarios.

BUepp.webp

Buepp: cómo es el descuento del 50% en la recarga de SUBE La promoción aplica a todas las recargas de SUBE realizadas a través de la funcionalidad "Cargar tarjeta de transporte" dentro de la app Buepp. El descuento tiene un tope mensual de $2.000 por persona, y el reintegro se acredita en la cuenta del cliente dentro de los 15 días hábiles posteriores al pago.

El descuento se aplica automáticamente al momento de la recarga. Esta iniciativa forma parte de las acciones del Banco Ciudad para incentivar el uso de su plataforma digital y facilitar el acceso a beneficios económicos en servicios esenciales como el transporte público.