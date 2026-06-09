Ahorro en supermercados: las ofertas que se pueden aprovechar este martes 9 de junio

Los mayores beneficios siguen concentrándose en quienes combinan descuentos por cantidad, ofertas digitales y programas de fidelización.

Este martes 9 de junio llega con un nuevo conjunto de promociones en Carrefour para quienes buscan reducir el gasto mensual en alimentos, bebidas, artículos de limpieza, perfumería y productos para el hogar. La cadena mantiene distintos beneficios que combinan descuentos directos, promociones por cantidad, ventajas para usuarios de la App Carrefour y rebajas asociadas a medios de pago específicos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Uno de los aspectos más importantes para los consumidores es que gran parte de los descuentos están asociados al programa Mi Carrefour, la aplicación oficial de la empresa y determinados medios de pago, por lo que conviene revisar las condiciones antes de realizar la compra.

Entre las acciones destacadas aparecen descuentos sobre productos seleccionados de consumo diario y promociones por unidad adicional . La cadena mantiene ofertas con hasta 70% de descuento en la segunda unidad en categorías específicas.

También siguen apareciendo promociones del tipo 3x2 y 2x1 en artículos seleccionados dentro de distintos sectores del supermercado. En algunos casos, los beneficios requieren la activación previa de cupones dentro de la App Carrefour.

Los usuarios registrados en el programa Mi Carrefour acceden a ofertas exclusivas que pueden variar según la sucursal, la región y el stock disponible. La empresa suele actualizar estos beneficios semanalmente mediante su aplicación oficial.

A esto se suman promociones puntuales en bebidas, almacén, limpieza y productos de cuidado personal, categorías que concentran gran parte de las compras familiares durante el mes.

carrefour.jpg

Uno de los programas más conocidos de la cadena está dirigido a jubilados, pensionados y mayores de 60 años. Según las condiciones publicadas por Carrefour, los clientes que formen parte del programa Mi Carrefour y acrediten su condición pueden acceder a descuentos especiales de lunes a jueves. El beneficio aplica tanto en sucursales físicas como en canales digitales.

La promoción alcanza a Hipermercados Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express y compras realizadas a través de la plataforma online de la empresa. Existen categorías excluidas como determinados productos tecnológicos, bebidas específicas y algunos artículos regulados por acuerdos comerciales.

Más allá de los productos de supermercado, Carrefour sigue impulsando promociones en tecnología y electrodomésticos. La última edición de Black Carrefour incluyó planes de financiación de hasta 18 cuotas sin interés en televisores seleccionados, además de descuentos directos sobre algunos modelos de Smart TV. Aunque varias de estas acciones finalizaron el 8 de junio, la empresa suele mantener beneficios similares en determinadas categorías durante los días posteriores.

Los clientes que utilizan Carrefour Banco suelen encontrar beneficios adicionales, especialmente en compras realizadas a través del sitio web oficial.

Changuito carrefour.png

Cómo maximizar el ahorro durante la compra

El nivel de descuento final depende de varios factores. Los consumidores que utilizan la App Carrefour, participan de Mi Carrefour y además pagan con medios adheridos suelen acceder a beneficios superiores respecto de quienes únicamente aprovechan los precios promocionales de góndola.

Por esa razón, antes de realizar una compra resulta conveniente revisar las promociones activas desde la aplicación oficial, donde la empresa publica cupones, ofertas temporales y descuentos exclusivos para determinados productos.

Otro punto importante es verificar los topes de reintegro y las condiciones particulares de cada beneficio. Algunas promociones aplican únicamente sobre categorías seleccionadas, mientras que otras exigen montos mínimos de compra o medios de pago específicos.

Además, durante junio continúan vigentes distintas campañas comerciales impulsadas por bancos, billeteras virtuales y tarjetas asociadas, que pueden sumarse a los descuentos propios de la cadena dependiendo de las condiciones de cada promoción.