El último finde largo de julio es para Buenos Aires: qué partidos tendrán un inesperado feriado + Agregar ámbito en









Varios vecinos bonaerenses tendrán la posibilidad de aprovechar un fin de semana largo antes de que termine el mes.

Antes de que comience agosto, muchos afortunados podrán disfrutar de un finde largo. Depositphotos

El calendario de feriados a nivel nacional carece de más fechas en julio para el disfrute generalizado de los argentinos. Sin embargo, este panorama cambia completamente en el ámbito local, dada la presencia de días no laborables por delante dentro de la provincia de Buenos Aires.

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Si bien la medida no alcanza a la totalidad de la población bonaerense, dos municipios otorgarán a sus habitantes la posibilidad de un fin de semana largo. También resulta importante remarcar las condiciones requeridas para gozar de este beneficio.

Los bonaerenses tendrán la oportunidad de disfrutar de un fin de semana largo antes del inicio de agosto. Freepik A qué se debe el feriado del 31 de julio de 2026 Esta fecha prescinde de integración al calendario nacional de feriados, afectando únicamente a la provincia de Buenos Aires. El motivo responde a los festejos programados en dos partidos durante el 31 de julio.

Por un lado, Saladillo conmemora el aniversario fundacional de su ciudad cabecera, hecho llamativo al registrar el nacimiento del municipio el 25 de diciembre de 1839. Más allá de esa particularidad, las celebraciones abarcarán la totalidad del territorio local.

La otra región involucrada corresponde a Junín, aunque por un motivo completamente distinto. La comunidad local celebra la festividad patronal en honor a San Ignacio de Loyola, militar y sacerdote español del Siglo XVI. El religioso fundó la Compañía de Jesús y abrió la primera capilla en 1883, origen del asentamiento militar impulsor del nacimiento del partido.

La disposición evita la aplicación como feriado generalizado, limitando la cobertura momentánea a la administración pública y al personal del Banco Provincia. El resto de las actividades dependerá de la decisión patronal sobre la adhesión a la jornada. Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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