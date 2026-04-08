Alfonso Prat Gay: "No hay ningún programa económico que enamore si no genera empleo y producción"

El exministro de Economía y expresidente del Banco Central (BCRA) advirtió que, pese al ajuste y las reformas, el Gobierno no logra recuperar la confianza ni acceder al crédito externo. Señaló inconsistencias del programa y alertó sobre la fragilidad económica sin crecimiento ni empleo.

A casi 30 meses de gestión, el Gobierno no logró acceder al mercado internacional de deuda pese a haber cumplido con todo lo que piden los inversores —ajuste fiscal, privatizaciones, alineamiento con los mercados—. Así lo indicó el exministro de Economía y expresidente del Banco Central (BCRA), Alfonso Prat-Gay, en el marco de una disertación este miércoles en el tradicional almuerzo del Rotary Club de Buenos Aires en el que realizó una crítica evaluación del programa económico oficial.

“Es paradójico que un gobierno libertario que cumplió todo lo que le pidió Wall Street no logró acceder al mercado internacional de deuda”, sostuvo el economista ante un auditorio de más de 140 empresarios afines a las ideas libertarias aunque se escucharon voces críticas a la falta de diálogo, la baja tolerancia a las opiniones diferentes como asimismo al tono y al uso de malas palabras.

Al respecto, Argentina enfrenta vencimientos en moneda extranjera del orden de los u$s20.000 millones anuales y, sin refinanciamiento, la única salida es pagarlos en efectivo. A eso se suman reservas netas del Banco Central en terreno negativo y déficit en la cuenta corriente.

“No es sostenible”, fue la evaluación del extitular del Palacio de Hacienda ya que, consideró, que el superávit comercial de bienes no alcanza a compensar el resultado negativo del balance de pagos cuando se incorporan servicios.

También consideró paradójica la falta de confianza en la moneda local, reflejada en la limitada monetización de la economía. Como “la gente no quiere pesos”, sin remonetización el círculo virtuoso no puede cerrarse. Esto es así, explicó, porque sin aumento de la demanda de dinero no sube el crédito, sin préstamos no hay reactivación y en consecuencia no se acumulan reservas.

Prat Gay preguntó: “¿Qué pasa que los argentinos no terminan de confiar en el peso y qué pasa que los acreedores externos no terminan de confiar en el programa?” Y consideró que “Mientras no se resuelva esto, vamos a estar en una situación muy frágil”.

"El programa económico no enamora"

“No hay ningún programa económico que enamore si no genera empleo, más producción y exportación”, sostuvo.

El exministro se refirió a las inconsistencias entre la macro y la microeconomía. “No puede estar bien la macro si la micro está mal", dijo y concluyó que “si el resultado del programa económico es que la micro está mal, entonces está mal el programa”.

Particularmente, se refirió a la falta de mayores avances en materia antiinflacionaria. Tras recordar que, a casi 30 meses de gestión, la inflación ronda el 3% mensual, comparó este resultado con el obtenido a la misma altura de la gestión de Mauricio Macri, cuando el índice se situó en 1,5%, durante la convertibilidad, en torno de 1%, y durante la administración de Eduardo Duhalde en 0,5%.

A su juicio, “el Gobierno subestimó la inercia inflacionaria en un país de alta inflación y sigue sin interpretarlo bien. No solo hay que mirar el equilibrio fiscal y la emisión cero. También se intentó esto con el gobierno de Macri y no funcionó”, advirtió.

Consideró que las reformas estructurales deben lograrse “por consenso” ya que, en caso contrario, un cambio de gobierno podría revertirlas.

Si bien Prat-Gay no descartó que el programa económico pueda consolidarse, consideró necesario que haya entusiasmo, crecimiento sostenible y una reducción de las brechas entre el interior y los grandes centros urbanos.

Riesgo

El exministro también alertó sobre el riesgo de volver al pasado si no se consolida el programa. “Que Dios no permita que resucite lo viejo, pero en primer lugar el Gobierno tiene que lograr que no pase”, dijo.

Consultado sobre si volvería a participar de un partido político, dijo desconocerlo, pero sí puntualizó que es necesario que los líderes “generen empatía”.

También se refirió a las denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Es obvio que estamos en una transición en la que murieron prácticas viejas, como financiar planes sociales sin presupuesto. Lo que no sabemos es si nació lo nuevo. El Gobierno vino a terminar con la casta y lo prebendario, pero el jefe de Gabinete quedó enfrascado en lo que decía que venía a cambiar", sostuvo.

Y sentenció que “Para llevarnos a lo nuevo, los que nos conducen realmente tienen que ser probos y absolutamente éticos”.