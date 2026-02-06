AmCham celebró la firma del acuerdo comercial entre Argentina y EEUU: "Es una oportunidad estratégica"

La representación comercial de las empresas estadounidenses en el país destacó el convenio que suscribieron ambos gobiernos. Piden al Congreso que lo ratifique.

La Cámara de Comercio de EEUU en Argentina (AmCham) celebró este viernes la firma del acuerdo comercial entre los gobiernos de Javier Milei y de Donald Trump que reducirá barreras arancelaras, al que calificaron como "una oportunidad estratégica para el desarrollo, la inversión y la competitividad" . Piden al Congreso de la Nación que lo ratifique para que pueda entrar en vigencia.

En un comunicado difundido esta tarde, aseguraron que el convenio establece "un marco estratégico para el desarrollo de las relaciones bilaterales" que permitirá "una mejora continua en los procesos y regulaciones internas" que, a su vez, promoverán "la transformación integral de nuestro país, marcando el camino hacia un modelo más eficiente y desarrollado".

Para las empresas estadounidenses con sede en el país, el acuerdo "establece condiciones que alinea el entramado normativo argentino con estándares regulatorios internacionales", en particular en lo que refiere a comercio, inversiones, propiedad intelectual, comercio digital, seguridad económica y facilitación aduanera.

Asimismo, consideraron que se trata de "una señal clara de previsibilidad, reglas claras y seguridad jurídica" , condiciones fundamentales para lograr atraer inversiones que sean sostenibles y que, al mismo tiempo, permitan "promover el crecimiento productivo en todo el país".

AmCham no dudó en afirmar que el acuerdo abrirá "oportunidades concretas" para el aumento del comercio bilateral, aunque reconocieron que, al menos en el corto plazo, reflejará algunas asimetrías. Sin embargo, destacaron que Argentina pasará a recibir el trato arancelario de "Nación Más Favorecida (NMF)" lo que se traducirá en amplios beneficios económicos.

AmCham destacó los beneficios económicos y productivos del acuerdo comercial entre Argentina y EEUU

En ese sentido, destacaron que la eliminación por parte de EEUU de aranceles que "podría generar exportaciones adicionales por aproximadamente USD 1.013 millones". A lo que, eventualmente, se podría acoplar la ampliación del cupo de importación de carne bovina al mercado estadounidense, que sumaría otros u$s800 millones.

En tanto que para Estados Unidos, el acuerdo elimina aranceles por parte de la Argentina en 221 posiciones y contempla la reducción al 2% en otras 20 posiciones y disposiciones adicionales que abren oportunidades para su sector agrícola. También prevé "nuevas condiciones en materia de admisión de estándares internacionales, prevención de barreras al comercio digital, garantía de equidad en el manejo de minerales críticos, fortalecimiento de las relaciones laborarles, reformas aduaneras y protección y observancia de la propiedad intelectual".

Asimismo, aseguran que mejorará el clima de negocios "mediante la reducción de barreras no arancelarias, la digitalización de procesos, la aceptación de normas y aprobaciones internacionales y la simplificación de procedimientos internos", lo que permitirá reducir costos operativos y mejorar la competitividad de las empresas grandes y pequeñas.

La Cámara de Comercio de EEUU en Argentina también destacó los beneficios que permitirá generar en sectores clave como la energía, infraestructura, minería, minerales críticos, a través de la inversiones, que se traducirán en la creación de empleo de calidad y la transferencia de tecnologías. "La incorporación de compromisos laborales y ambientales refuerza una visión de desarrollo sostenible e inclusivo", remarcaron.

El acuerdo es "un avance significativo" en el proceso de integración de la Argentina en el mundo, hecho que, según afirman desde AmCham, es "compatible al ingreso a la OCDE" dado que profundiza un alineamiento geopolítico con Estados Unidos "bajo los principios occidentales del comercio y las relaciones geopolíticas internacionales, estableciendo obligaciones jurídicas vinculantes, cronogramas concretos de cumplimiento y un esquema de reciprocidad alineada que vincula la apertura de mercados con la transparencia regulatoria y la seguridad nacional".

Por último, lo calificaron como "una oportunidad estratégica" ya que a partir de "reglas claras, previsibles y alineadas con estándares internacionales" se podrá "generar confianza, atraer inversiones y potenciar la innovación productiva en todo el país".

Por ese motivo, AmCham llamó a que el Congreso de la Nación "acompañe su tratamiento", para que los cambios introducidos por el acuerdo puedan entrar en vigencia y "los beneficios se materialicen de manera efectiva y sostenible". Por el momento, el Gobierno no definió si enviará el proyecto en sesiones extraordinarias o aguardará a que comience el año legislativo.

El informe de AmCham sobre el acuerdo comercial de Argentina y EEUU

Cuáles son los principales puntos del acuerdo comercial con Estados Unidos

El nuevo Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos entre Argentina y Estados Unidos establece una serie de compromisos para abrir mercados, reducir barreras y facilitar el intercambio entre ambos países, en un pacto que el Gobierno presenta como un salto en la inserción internacional.

Apertura de mercados y aranceles

Argentina otorgará acceso preferencial a productos estadounidenses, desde medicamentos y maquinaria hasta tecnología, vehículos y bienes agrícolas. A cambio, Estados Unidos eliminará aranceles sobre cientos de productos argentinos, incluyendo recursos naturales y materiales farmacéuticos, y ampliará el acceso para la carne vacuna, uno de los capítulos más sensibles del comercio bilateral.

Reducción de barreras no arancelarias

El acuerdo impulsa la eliminación de trabas que complicaban el intercambio: Argentina se comprometió a suprimir licencias de importación y formalidades consulares, y a reducir gradualmente tasas como la estadística; Estados Unidos asumió compromisos similares para facilitar la llegada de productos argentinos a su mercado.

Normas, estándares y certificaciones

Una parte del pacto prevé que Argentina acepte normas y certificaciones internacionales y estadounidenses sin exigencias adicionales, lo que debería agilizar la entrada de productos como autos, dispositivos médicos y fármacos.

Propiedad intelectual y economía del conocimiento

El texto incorpora compromisos para fortalecer la protección de patentes, marcas y derechos digitales, con el objetivo de fomentar inversiones y competitividad en sectores de tecnología y economía del conocimiento.

Impacto sectorial y comercio agrícola

Uno de los efectos más visibles podría darse en sectores como el agroindustrial: la ampliación de cupos y preferencias para productos como carne bovina, aviar y porcina está entre los capítulos con mayor potencial de incremento exportador y beneficios en divisas.