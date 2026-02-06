Acuerdo comercial: Pablo Quirno aseguró que EEUU se comprometió a revisar los aranceles al acero y al aluminio

El Gobierno confirmó que Washington manifestó una voluntad política explícita para revisar los aranceles al acero y al aluminio, aunque advirtió que se trata de un proceso dinámico que requerirá evaluaciones periódicas y paciencia en los tiempos de negociación.

El canciller Pablo Quirno aseguró este viernes que Estados Unidos se comprometió a revisar los aranceles al acero y al aluminio , en el marco de una conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada, en la que el Gobierno brindó detalles sobre la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre la Argentina y los Estados Unidos.

En ese marco, Quirno aseguró que “hay una voluntad política explícita de revisar los aranceles al acero y al aluminio” , aunque aclaró que se trata de un proceso dinámico, sujeto a evaluaciones periódicas. “Los acuerdos no son estáticos. Estados Unidos está negociando con una cantidad muy importante de países al mismo tiempo, mientras que nosotros nos enfocamos en nuestra propia problemática”, explicó.

El Canciller reveló además que el Gobierno recibió una carta formal de Estados Unidos en la que se ratifica el compromiso asumido tras la reunión bilateral entre el presidente Donald Trump y el presidente Javier Milei . Según precisó, ese compromiso será “continuamente evaluado” con el objetivo de avanzar hacia la rebaja arancelaria que la Argentina espera tanto para el acero como para el aluminio.

“Tenemos que tener un poco más de paciencia, pero el compromiso está intacto”, subrayó Quirno, al reconocer que los tiempos de la negociación no necesariamente serán inmediatos, aunque la señal política por parte de Washington se mantiene firme.

Por su parte, Adorni destacó la relevancia del acuerdo firmado y sostuvo que el entendimiento con Estados Unidos abre un marco más amplio de cooperación económica y comercial, en un contexto en el que el Gobierno busca profundizar la inserción internacional y mejorar el acceso de los productos argentinos a mercados estratégicos.

Finalmente, Quirno remarcó que el reciente viaje oficial a Estados Unidos fue “muy productivo en varios frentes”, no solo en relación con el acuerdo comercial, sino también en el fortalecimiento del vínculo bilateral y la apertura de nuevas instancias de diálogo económico.

Mientras tanto, el Ejecutivo confía en que el canal político abierto con Washington permita avanzar en la revisión de las restricciones que pesan sobre sectores clave de la industria, en un escenario donde la competitividad externa vuelve a ocupar un lugar central en la agenda económica.

Las 10 claves del acuerdo comercial con EEUU

Según informó la Cancillería Argentina, el entendimiento combina apertura comercial, ampliación de cuotas de exportación, compromisos en inversiones y avances en comercio digital, con un impacto potencial de más de u$s1.000 millones en exportaciones. El entendimiento se integra a la estrategia de inserción internacional argentina, que incluye los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea y EFTA, orientada a diversificar exportaciones, atraer inversiones productivas y consolidar la integración en las cadenas globales de valor. A continuación, 10 claves del acuerdo comercial con Washington:

1 - Marco estratégico bilateral con foco en comercio e inversiones

Argentina y Estados Unidos firmaron un Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos que establece una hoja de ruta para profundizar la relación económica bilateral y consolidar una alianza estratégica de largo plazo.

2 - Primer acuerdo de este tipo en América del Sur

Se trata del primer instrumento de estas características en la región que incorpora compromisos específicos en materia de inversiones, reforzando la confianza mutua y la previsibilidad para el capital extranjero.

3- Acceso preferencial al mayor mercado del mundo

Argentina se convierte en el primer país sudamericano en firmar un acuerdo de esta magnitud, ingresando a un grupo selecto de economías con acceso preferencial al mercado estadounidense, el principal importador global.

4- Eliminación de aranceles para 1.675 productos argentinos

Washington eliminará aranceles recíprocos para 1.675 productos de una amplia gama de sectores productivos, lo que permitiría recuperar exportaciones por u$s1.013 millones.

5- Ampliación histórica de la cuota de carne bovina argentina

EEUU concederá un acceso preferencial de 100.000 toneladas anuales para la carne argentina, con 80.000 toneladas adicionales en 2026, lo que podría incrementar las exportaciones en cerca de u$s800 millones.

6- Revisión de aranceles al acero y al aluminio

El Gobierno estadounidense ratificó su compromiso de revisar los aranceles al acero y al aluminio impuestos bajo la Sección 232, de la Ley de Expansión Comercial de Estados Unidos, una norma que habilita al Poder Ejecutivo a imponer restricciones a las importaciones cuando estas son consideradas una amenaza para la seguridad nacional del país.

7- Apoyo financiero para inversiones estratégicas

La Casa Blanca apoyará el financiamiento de inversiones en sectores críticos de la economía argentina, entendidos como áreas estratégicas para el desarrollo productivo, la competitividad y la inserción internacional del país, a través de organismos como el Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos (EXIM Bank), la agencia oficial que promueve y financia exportaciones estadounidenses, y la Corporación Financiera de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (DFC), orientada a impulsar inversiones privadas en mercados estratégicos, en coordinación con el sector privado.

8- Apertura arancelaria y mejora de competitividad del lado argentino

Argentina eliminará aranceles para 221 posiciones arancelarias, reducirá al 2% otras 20 (principalmente autopartes) y otorgará cuotas para vehículos, carne y productos agrícolas, con foco en bajar costos y mejorar la competitividad sistémica.

9- Impulso al comercio digital y la economía del conocimiento

El acuerdo incorpora disposiciones sobre comercio digital y establece un marco favorable para startups, fintechs y empresas tecnológicas, junto con compromisos en estándares modernos de propiedad intelectual.

10- Propiedad intelectual e innovación

Argentina se compromete a adoptar los estándares internacionales más modernos en materia de propiedad intelectual, con foco en desburocratización, innovación, economía del conocimiento y promoción del talento argentino.