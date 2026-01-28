Crece la energía renovable en la Argentina: cifras, desafíos y el rol de los parques solares sustentables

Las energías limpias ya cubren un 40% del consumo eléctrico argentino, impulsadas por eólica, solar e hidráulica. El desafío ahora es sostener ese crecimiento y consolidar proyectos sustentables.

Los parques solares sustentables se presentan como una solución concreta y replicable para empresas y grandes consumidores de energía.

Argentina transita una etapa de crecimiento en su matriz energética limpia, con cuatro de cada diez megavatios hora (MWh) consumidos en 2025 provenientes de fuentes renovables , incluidas grandes hidráulicas, eólica, solar y bioenergía , según datos oficiales. Este desempeño sitúa al país en un punto de inflexión de su transición energética, aunque aún enfrenta retos en infraestructura y financiamiento para sostener la expansión del sector.

El informe reciente de la Cámara Argentina de Generadores y la Cadena de Valor de Energías Renovables señala que en 2025 las energías renovables representaron un 40% de la demanda eléctrica nacional , con una participación dominante de la energía hidráulica (50 MW), seguida por la eólica y la solar fotovoltaica.

Estos números evidencian avances relevantes frente a años previos cuando la generación limpia estaba por debajo de los dos dígitos. La inclusión creciente de energías renovables está transformando la matriz energética local, reduciendo la necesidad de generación térmica basada en combustibles fósiles y contribuyendo además a un mejor balance de comercio exterior al disminuir importaciones de combustibles líquidos.

Según un reciente relevamiento de AmCham para el Día Internacional de la Energía Limpia del 26 de enero pasado, la potencia total instalada llega a 43.930 MW, de los cuales 17.076 MW son renovables.

Del total instalado, AmCham recordó que hasta noviembre del 2025 un 22% era hidráulica, 10% eólica, 5% solar y 1% de biomasa y biogás. La entidad resaltó que la Argentina logró en los últimos años una expansión relevante de las fuentes renovables , impulsada principalmente por la energía eólica y solar, que hoy explican una porción creciente de la matriz eléctrica nacional.

Al mismo tiempo, la cámara de comercio argentino-estadounidense destacó en base a datos de Cammesa que la generación renovable sigue creciendo, con un alza de general de las energías limpias de 5,5%, de la solar con 24,1%, la biomasa con 78,1% y la eólica con 03,%.

Sin embargo, el reporte publicado en las redes sociales advirtió que el desafío central pasa ahora por sostener ese crecimiento con nuevas inversiones, mayor previsibilidad regulatoria y el fortalecimiento de la infraestructura de transporte, condición indispensable para integrar más generación limpia al sistema.

image

Desafíos pendientes en la transición energética

A pesar de estos avances, la expansión de las renovables en Argentina enfrenta obstáculos. Uno de los más importantes es la infraestructura de transmisión, necesaria para transportar la energía generada en parques eólicos y solares, muchas veces ubicados en regiones remotas, hacia los centros de consumo. La falta de líneas de alta tensión y almacenamiento masivo genera cuellos de botella que pueden limitar la absorción de nueva capacidad renovable, especialmente en momentos de alta producción. AmCham propone expandir y fortalecer la red eléctrica nacional.

Otro factor crítico es la financiación sostenible y de largo plazo. Si bien la legislación energética nacional impulsa la incorporación de renovables, el país necesita marcos regulatorios más estables y mecanismos financieros que reduzcan el riesgo para los inversores. La ausencia de nuevas rondas de licitación -como las del programa RenovAr en etapas anteriores- y la demora en la concreción de proyectos bajo el mercado a término de energías renovables (MATER) generan incertidumbre en los plazos de activación de nuevas inversiones. En este sentido, AmCham postula la necesidad de impulsar la articulación entre Nación, provincias y el sector privado.

Asimismo, aunque el promedio anual de generación limpia ha crecido, la integración de variables como almacenamiento de energía y respaldo térmico sigue siendo crucial para garantizar la seguridad del sistema ante variaciones de producción en fuentes eólica y solar. Por este motivo, AmCham subrayó el desafío de integrar renovables con con energía firme y flexible.

Qué son los parques solares sustentables

En este contexto de expansión e innovación, los parques solares sustentables se presentan como una solución concreta y replicable para empresas y grandes consumidores de energía interesados en reducir su huella de carbono y mejorar su eficiencia energética. Estos proyectos consisten en instalaciones fotovoltaicas que generan electricidad a partir de la radiación solar, con un impacto ambiental sustancialmente menor que las fuentes fósiles.

Además de generar electricidad limpia, estos parques suelen integrarse de manera estratégica a las instalaciones industriales o logísticas de las empresas, reduciendo la dependencia del suministro convencional y aportando resiliencia energética a sus operaciones.

Un ejemplo destacado en el sector productivo argentino es el parque solar instalado por la empresa bonaerense Miron, que logró transformar su planta industrial en la primera fábrica de transformadores autosustentable del país mediante energía fotovoltaica.

Con más de 60 años en el rubro de la energía eléctrica, Miron no solo abastece a grandes jugadores del mercado como YPF Luz, Pampa Energía, Transener y Genneia, sino que también se convirtió en desarrollador de soluciones solares con su unidad de negocio Solar Miron. Gracias a su experiencia en grandes proyectos fotovoltaicos, la compañía decidió aplicar esa misma tecnología en su planta, instalando un parque solar compuesto por 297 módulos fotovoltaicos de 580 W, con una potencia instalada total de 172,26 kWp.

El diseño del parque, incluso dispuesto con la forma del logo de la empresa, no es solo simbólico: evita la emisión de 67,89 toneladas de CO al año y genera la energía suficiente para cubrir los consumos diarios de la fábrica, reduciendo de manera significativa su dependencia de fuentes convencionales. Con un retorno de inversión estimado en alrededor de cuatro años, el proyecto no solo es ambientalmente beneficioso sino también financieramente sostenible.

El presidente de la empresa, Marcelo Miron, destacó que “tras ocho años desarrollando proyectos para empresas de primera línea, era momento de dejar una marca y generar energía limpia para nuestra propia industria”. Ya han instalado parques similares en industrias como Danone, Maxiconsumo y AOTA, además de diversas instalaciones institucionales en Argentina.

Hacia un futuro con más energías limpias

Según AmCham, la transición energética global avanza a gran velocidad y coloca a la energía en el centro de la agenda de desarrollo. La electrificación de la economía y el crecimiento de la demanda redefinen cómo los países producen, invierten y compiten.

En este marco, la confluencia de avances técnicos, proyectos emblemáticos y marcos regulatorios que impulsan la participación de renovables está marcando un cambio profundo en la matriz eléctrica argentina.

"Argentina cuenta con recursos de clase mundial y una oportunidad estratégica para articular su energía convencional con el crecimiento de las renovables, en un entorno que promueva inversión, desarrollo e infraestructura", la cámara de comercio.

"En el Día Internacional de la Energía Limpia, desde AmCham Argentina reafirmamos la importancia de avanzar hacia un marco más competitivo y previsible, fortaleciendo la articulación público-privada para una transición energética sostenible y de largo plazo", remarcó.