Fue la primera ingeniera de Google y su carrera empezó por un error con su mail: ¿Quién es Marissa Mayer?

La trayectoria de esta ejecutiva está llena de decisiones inesperadas y un éxito profesional que se dio por accidente.

Debido a un error en su mail, se convirtió en la primer ingeniera de Google, haciendo historia.

La historia profesional de Marissa Mayer forma parte de los grandes mitos de Silicon Valley , no solo por el lugar que ocupó en las principales empresas del rubro tecnológico, sino también por la manera en que arrancó su camino. Todo se dio por un simple error que la llevó a una entrevista que cambiaría su futuro.

Con su formación en informática y un momento en el mundo laboral que buscaba talento joven, Mayer pasó por un proceso de decisiones que la empujó hacia nuevas aventuras y proyectos , que todavía no existían en la agenda global de la tecnología.

Nació en Wisconsin y es graduada de la Universidad de Stanford. Su vida dio un giro cuando, al intentar vaciar la bandeja de entrada, abrió por error un correo que había pensado eliminar. Ese mensaje pertenecía a un reclutador de una pequeña startup que recién empezaba: Google .

En aquel momento evaluaba más de una docena de propuestas laborales . El boom tecnológico le ofrecía múltiples alternativas, aunque aún no sabía hacia dónde orientar su futuro. Ese mail inesperado la llevó a recordar la recomendación de un profesor que insistía en que conociera a Larry Page y Sergey Brin , dos estudiantes de doctorado que trabajaban en un motor de búsqueda todavía desconocido .

Ese encuentro marcó el inicio de su vínculo con Google, una empresa que en aquel entonces no superaba los veinte empleados y que se proponía cambiar la manera de navegar por Internet.

Carrera de Marissa Mayer

Mayer eligió Google en un momento en el que el proyecto parecía demasiado nuevo y arriesgado. Pero justo ese tipo de desafíos era parte de algo común en su vida académica y profesional.

Dentro de Google trabajó más de diez años y se convirtió en una figura importante dentro del área de productos para usuarios. Su crecimiento la llevó a ocupar roles centrales en el diseño y la planificación interna de herramientas, que al poco tiempo se volvieron parte del día a día.

En 2012, recibió la propuesta para dirigir Yahoo. Si bien su gestión fue criticada, durante su administración la empresa logró multiplicar el valor de sus acciones y culminó en su venta a Verizon en 2017. Después de su salida, creó la incubadora Lumi Labs, rebautizada Sunshine, e integró directorios en firmas como Walmart y AT&T.

Fortuna de Marissa Mayer

Su patrimonio creció mucho durante los años en los que participó de la expansión de Google. A eso se le sumaron los ingresos obtenidos mientras estuvo al frente de Yahoo y su participación accionaria en proyectos propios. En 2025, su fortuna está estimada entre los 300 y 540 millones de dólares.

Actualmente dirige Sunshine Contact, una empresa orientada a mejorar la organización digital a través de la inteligencia artificial. La compañía logró recaudar 20 millones de dólares en 2020 para impulsar su desarrollo. Esto la ubica entre las ejecutivas más reconocidas del sector tecnológico.