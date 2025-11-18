Nicki Nicole presenta una noche sinfónica en el Teatro Colón: cómo y dónde conseguir las entradas







En un hecho histórico para la música argentina, se convierte en la primera artista de su generación —y del movimiento urbano argentino— en presentarse en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo.

Nicki Nicole anuncia su llegada al Teatro Colón el 19 de febrero de 2026 para presentar un concierto sinfónico único, una propuesta que llevará su música a un nuevo territorio sonoro y emocional. En un hecho histórico para la música argentina, se convierte en la primera artista de su generación —y del movimiento urbano argentino— en presentarse en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo, reafirmando el lugar que ya construyó a partir de su trayectoria y su impacto cultural.

Su presencia en el Colón, implica un nuevo capítulo en su búsqueda artística: llevar su obra a un formato sinfónico y explorar otras formas de interpretación. En esta ocasión, el Teatro Colón —tradicionalmente asociado a la ópera, la música clásica y el ballet— se convierte en el marco para esa reinvención, un encuentro entre la tradición y una artista que ya es referente indiscutida de la nueva música argentina.

Cómo y dónde conseguir las entradas para el show de Nicki Nicole en el Teatro Colón PREVENTA EXCLUSIVA SANTANDER VISA: Desde el miércoles 19 de noviembre a las a las 12hs hasta agotar stock, a través de la app Santander o Modo. Disfrutá de 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Santander Visa, a través de EnigmaTickets.com.

VENTA GENERAL: Venta general con todos los medios de pago 19 de noviembre a las 16hs a través de Modo o Mercado Pago. Disfrutá de 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Santander Visa, pagando únicamente a través de la app Santander o Modo, a través de EnigmaTickets.com.

Copia de NN_1.1 Tras su primera nominación a los Premios Grammy por “Naiki”, la artista consolida una etapa clave de su trayectoria con un concierto sinfónico en el Teatro Colón, el templo cultural más prestigioso del mundo. Por primera y única vez, la artista argentina llevará su universo sonoro a este escenario emblemático, reinterpretando su obra y reafirmando su lugar entre las grandes figuras que marcaron su historia.

Bajo la dirección del músico y compositor Nico Sorin, más de 70 instrumentistas acompañarán a Nicki en una experiencia sin precedentes, donde su repertorio se reimagina desde otra sensibilidad. La propuesta amplía su universo sonoro sin perder identidad, consolidando a Nicki como una artista integral, capaz de moverse con naturalidad entre géneros, estilos y generaciones.