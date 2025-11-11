ARBA modifica el cobro de la Patente en 2026 y así se podrá pagar a partir del año que viene







El organismo aseguró que el cambio es para garantizar mayor previsibilidad y organización a la economía familiar en la provincia.

ARBA confirmó que habrá un cambio en el sistema de pago del impuesto de la Patente y una baja en la alícuota.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que en 2026 cambiará la modalidad la implementación de un nuevo sistema para abonar el Impuesto Automotor.

En un comunicado, el organismo precisó que a partir del próximo año el cobro de la Patente se realizará de manera mensual. “El tributo se dividirá en diez cuotas iguales, que comenzarán a abonarse desde el mes de marzo, facilitando una planificación más equilibrada de los gastos a lo largo del año”, explicó el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard.

El funcionario subrayó que “seguimos fortaleciendo la progresividad y modernizando la administración tributaria, con herramientas digitales que permiten una recaudación más eficiente sin ahogar la producción ni el consumo”.

patentes.jpg Modificación de la Ley Impositiva: 75 por ciento abonará patente más baja en 2026 A la vez, el funcionario informó que el 75% de las y los propietarios de vehículos abonará una patente más baja en 2026, a partir de la reformulación de las tablas del Impuesto que integra el proyecto de Ley Impositiva enviado por el gobernador Axel Kicillof a la Legislatura provincial.

“Estamos bajando nominalmente la patente al 75% de las y los propietarios de vehículos. Tres de cada cuatro bonaerenses van a pagar menos que este año, gracias a una reformulación de las tablas que recompone la equidad, protege a los sectores medios y evita que la presión impositiva recaiga desproporcionadamente sobre ellos”, dijo.

Para ello se simplifica la estructura del tributo, que pasará de 15 a 5 tramos, con una alícuota mínima del 1% y una máxima del 4,5%, ubicando a la provincia de Buenos Aires entre las jurisdicciones con patente más baja del país. La Ley Impositiva 2026 profundiza la búsqueda de progresividad en los impuestos patrimoniales y mantiene una visión pro producción y empleo en Ingresos Brutos. No se incrementan alícuotas en ninguna actividad, y se actualizan los tramos en un 40%, beneficiando a más de 46 mil pymes bonaerenses. “El contexto económico es crítico para las y los bonaerenses, por eso esta ley dialoga con esa realidad: no incluye cuotas adicionales ni aumentos en el Inmobiliario, lo que representa un alivio concreto para las familias y el sector rural”, señaló el titular de ARBA.

