Cristina Kirchner recibió a economistas para analizar propuestas de "crecimiento productivo y federal"

Más de 80 economistas presentaron un documento de más de 400 páginas que plantea una "hoja de ruta abierta al debate" que será presentado ante el Partido Justicialista para "su apertura y discusión".

La expresidenta Cristina Kirchner recibió en San José 1111, su casa donde cumple la pena a seis años de prisión domiciliaria, a un grupo de economistas que le presentaron propuestas de modelo de crecimiento productivo y federal.

Según detalló, se trata de un documento económico de más de 400 hojas que constituye una "hoja de ruta abierta al debate" que será presentado ante el Partido Justicialista para "su apertura y discusión ". La propuesta fue elaborada durante 45 días de trabajo por más de 80 economistas.

"Estoy convencida que Argentina enfrenta una encrucijada histórica. El mundo se redefine a través de tensiones geopolíticas, transformaciones tecnológicas y nuevos desafíos energéticos y ambientales", advirtió Cristina sobre el futuro económico del país a través de una publicación en su cuenta de X.

La exmandataria consideró que "urge abandonar la macroeconomía del desacuerdo y construir una hoja de ruta hacia el desarrollo con soberanía, producción e inclusión".

Para cerrar el texto, la titular del PJ remarcó que es "hora de decidir qué país queremos construir" y agregó que la crisis argentina "no es sólo económica" sino también de "proyecto de país".

El Partido Justicialista busca definir estrategias para hacerle frente al Gobierno

En paralelo, después de una dura derrota en las elecciones legislativas del 26 de octubre, el peronismo empieza a reorganizarse para definir una "estrategia común" ante las reformas que impulsa el gobierno de Javier Milei. Este martes, los dirigentes del espacio se reunirán en la sede del Partido Justicialista para empezar a trabajar en busca de acuerdos.

El Consejo Nacional del PJ se reunirá con sus diferentes secretarías e "invitados especiales" en Matheu 130, anticiparon desde el partido dirigido por la expresidenta.

En particular, el objetivo de este primer encuentro será organizarse de cara al debate por el proyecto de Presupuesto 2026 y las reformas laboral, impositiva y tributaria. En tanto, el miércoles, el titular del bloque peronista en el Senado, José Mayans, encabezará otra reunión del PJ.