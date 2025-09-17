ARCA actualizó el límite de transferencias entre familiares sin declarar: ¿De cuánto es en septiembre?

A partir de septiembre, ARCA dispuso nuevos límites en las transferencias entre familiares y actualizó saldos en plazos fijos y extracciones para personas físicas. Conocé el detalle.

La Administración de Recursos y Control de Activos ( ARCA ) dispuso en septiembre del 2025 nuevos topes para las transferencias de dinero que se realizan entre familiares que no deben ser declaradas. En efecto, a partir de ahora el tope será de $50.000.000 por mes y por persona . Esta nueva actualización tiene como objetivo otorgar una mayor flexibilidad en las operaciones que se hacen con frecuencia cotidiana, para evitar que cada movimiento realizado sea revisado.

De esta manera, las entidades bancarias solo deberán informara ARCA cuando los montos sean mayores que los límites mensuales impuestos. Sin embargo, esta medida no elimina del todo los controles , ya que los bancos están habilitados a pedir documentación que respalde los casos puntuales en los que quieren hacer un chequeo del origen de esos fondos.

Los topes impuestos no solamente alcanzan a las transferencias bancarias que se realizan entre familiares, sino también a los plazos fijos, a los saldos en cuentas, a las extracciones en efectivo y a los movimientos en sociedades de bolsa. En síntesis, siempre que las operaciones estén por debajo de los límites establecidos, no es necesario la justificación de la procedencia de inmediato .

Saldo último día del mes para personas físicas: $50.000.000

Saldo para los plazos fijos para las personas físicas: $100.000.000

Extracciones en efectivo por personas físicas deberán ser informadas partir de los $10.000.000

Sociedades en bolsa para personas físicas tendrá un umbral de $100.000.000

Esta nueva medida del ARCA tiene por finalidad establecer un sistema más moderno respecto a la dinámica económica actual y que las operaciones que son de carácter familiar o suelen ser más habituales, como el envío que hacen algunos padres para los gastos de estudio de familiares o la ayuda en la manutención, se puedan realizar sin las trabas administrativas excesivas existentes.

Antes de hacer una transferencia, seguí estos consejos

A pesar de que esta medida es un alivio para muchos, los expertos aseguran que no hay que descuidar algunos aspectos prácticos, como no dividir una suma grande en transferencias más chicas para poder evitar los controles, ya que los bancos podrían detectarlo y considerar esto como una maniobra sospechosa.

Además, aconsejan conservar los comprobantes que acrediten el origen de los fondos, como los recibos de sueldo, los contratos o las facturas, para responder de manera rápida si los bancos solicitan documentación adicional en las operaciones para mantener un marco que sea seguro y transparente.