Monotributo ARCA: cómo pagar la cuota de septiembre 2025

EL organismo fiscal informó la fecha limite y los montos a pagar en el noveno mes del año.

EL organismo fiscal informó los montos a pagar del monotributo en septiembre 2025.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció los plazos y montos actualizados para el pago del monotributo en septiembre 2025. Los valores vigentes, ajustados según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los últimos seis meses, rigen desde agosto y se mantendrán hasta febrero de 2026. Los contribuyentes deben regularizar su situación antes de la fecha límite para evitar intereses, recargos o incluso la exclusión del Régimen Simplificado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El organismo recomienda verificar la categoría asignada antes de realizar el pago, ya que los topes de facturación anual se modificaron. Cada categoría determina el monto a abonar, que incluye el impuesto integrado, el aporte previsional y el componente de obra social. El incumplimiento del plazo puede generar complicaciones administrativas y financieras para los pequeños contribuyentes.

ARCA fijó el lunes 22 de septiembre de 2025 como fecha tope para cancelar la cuota mensual del monotributo . Los contribuyentes que no cumplan con este plazo enfrentarán cargos adicionales por mora. El pago anticipado evita la acumulación de deudas y garantiza la permanencia en el régimen.

El organismo sugiere generar el Volante Electrónico de Pago (VEP) con anticipación. Este documento es requisito obligatorio para acceder a cualquier método de pago disponible y agiliza el proceso de cancelación de la obligación tributaria.

Formas de pago disponibles para el monotributo de ARCA en septiembre 2025

Los contribuyentes pueden abonar su cuota mediante diferentes canales. El código QR permite el pago a través de billeteras virtuales autorizadas al escanear el código generado en el VEP. El homebanking ofrece otra alternativa, aunque requiere obtener una clave en un cajero automático en la primera operación.

La red Banelco habilita el pago a través de la opción "Pago Mis Cuentas", ingresando con usuario y contraseña. Las aplicaciones oficiales ARCA Móvil y Mi Monotributo permiten cancelar la cuota y programar el débito automático para pagos futuros. Estas alternativas digitales brindan comodidad y reducen los tiempos de gestión.

Categorías del monotributo de ARCA vigentes en septiembre 2025

Las escalas de facturación anual para septiembre 2025 se distribuyen en once categorías. Cada una establece un límite máximo de ingresos y determina el monto a pagar:

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90

Cuánto tengo que pagar según mi categoría

Los montos a abonar varían según la categoría y el tipo de actividad (servicios o comercio de bienes). Cada cuota incluye el impuesto integrado, el aporte previsional y el componente de obra social: