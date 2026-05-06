¿Por qué la asistencia a los cines argentinos pegó un salto más cuantitativo que cualitativo y fue el más taquillero del año? Por Carolina Liponetzky + Seguir en









Los cines tuvieron asistencia récord con incremento del 86% en relación al fin de semana pasado gracias a "El diablo viste a la moda 2". De esa forma se coronó el más taquillero del año. Ese film vendió 466.964 entradas en 521 salas.

La secuela con Meryl Streep y Anne Hathaway preenta una trama que es mero vehículo para vender productos y experiencias. El product placement está mucho más elaborado que el propio guión.

Entre el jueves pasado y el domingo se vendieron 758.893 entradas en los cines argentinos, según cifras de Ultracine, lo que marcó una asistencia récord con incremento del 86% en relación al fin de semana pasado. De esa forma se coronó el más taquillero del año.

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Gracias al boom mundial “El diablo viste a la moda 2”, que a nivel local replicó el suceso, se vendieron 466.964 entradas en 521 salas. A pesar del cierre de varias salas el 1 de mayo (operaron un total de 610 ese día y 357 proyectaron la película ese día) fue el arranque de fin de semana más convocante de 2026, lo que superó a “Super Mario Galaxy” en Semana Santa por un 16%, aún con menos pantallas de proyección.

La secuela con Meryl Streep y Anne Hathaway estrenada hace veinte años tuvo su preestreno el miércoles 29 de abril con 53.776 espectadores lo que eleva la cifra a 520.089 entradas. Los datos arrojan que 61% de quienes fueron al cine eligieron esa película.

El dispositivo de marketing inusitado a nivel mundial tuvo tacones rojos enormes exhibidos en centros clave de ciudades como Milán o Nueva York, además de avant premiers plagados de celebrities. La sátira original que contaba con una jefa sin escrúpulos y la burla sagaz a la industria de la moda, se convirtió esta vez en algo mucho más light y evidente promoción de marcas de lujo como Dolce & Gabbana, Balenciaga y Dior. La secuela no consiguió acentuar aquella postal de ese mundo hipócrita y la sacralización de la moda amoral , que fue lo que dio éxito a la película original.

La trama gira en torno a un mero vehículo para vender productos y experiencias. El product placement (emplazamientos de productos y cameos) está mucho más elaborados que el propio guión. El despiegue de atuendos diseñado por los popes de vestuario parecen importar más que cualquier hilo narrativo. Si bien los productores se adjudican haber creado una colección de moda donde cada marca encaja a la perfección, el film queda en segundo plano detrás del festival de anunciantes. Starbucks crea menús inspirados en los personajes, Diet Coke, Samsung y Lancôme toman el universo Runway. Como si retrocediéramos en el tiempo a las palabras de Marx, el mundo retratado en el film es pura mercancía, confirmando que toda vida humana y social quedó reducida a la simple apariencia.

Conforme impera la dictadura del algoritmo, que jamás duerme ni se tilda, las comedias románticas actuales son olvidables y vacías puesto que operan bajo algoritmos de rentabilidad financiera. Desaparecieron los personajes reales e imperfectos de los 90 o 2000 (ni hablar de décadas doradas anteriores) sustituidos por maniquíes que sostienen teléfonos móviles. Hasta aquí la explicacion de por qué la asistencia a los cines argentinos pegó un un salto más cuantitativo que cualitativo pero bien que la enflaquecida industria cinematografica local, en especial los exhibidores, lo agradecen. Siguiendo con el ránking del fin de semana histórico, “Michael”, el film biográfico sobre el rey del pop, quedó en segundo lugar y fue destronado, con 164.713 espectadores en 359 salas. Cayó un 29% a nivel taquilla y perdió 16% de pantallas proyectadas. Ese film vendió casi medio millón de tickets desde su estreno el 23 de abril. “Super Mario Galaxy” descendió al tercer lugar con 61.916 entradas en 254 salas. El domingo pasó el millón de espectadores y se convirtió en la película más taquillera del año hasta el momento, aunque se espera que “El diablo..” la supuere. Entre los diez más vistos se cuenta el estreno “Una canción para mi tierra”, film argentino, colombiano alemán dirigido por Mauricio Albornoz Iniesta. Tuvo 1.099 espectadores en 7 salas y quedó en noveno lugar .