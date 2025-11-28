SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

28 de noviembre 2025

ARCA confirmó los topes de facturación del monotributo de diciembre 2025

El organismo fiscal informó los montos finales y cuanto deben abonar los contribuyentes en el último mes del año.

ARCA anunció los montos del monotributo para diciembre 2025.

Mariano Fuchila

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció los nuevos montos y plazos del monotributo para diciembre de 2025. Los valores vigentes desde agosto se mantendrán hasta febrero de 2026, con ajustes basados en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulada en los últimos seis meses.

Los contribuyentes deben verificar su categoría actual antes de realizar el pago. El incumplimiento en los plazos genera recargos e intereses, y puede derivar en la exclusión automática del régimen. Además, las deudas impagas afectan el acceso a la obra social y al sistema previsional.

ARCA

Escalas vigentes del monotributo en diciembre 2025

ARCA publicó las escalas actualizadas para diciembre de 2025, con los siguientes límites de facturación anual por categoría:

  • Categoría A: $8.992.597,87

  • Categoría B: $13.175.201,52

  • Categoría C: $18.473.166,15

  • Categoría D: $22.934.610,05

  • Categoría E: $26.977.793,60

  • Categoría F: $33.809.379,57

  • Categoría G: $40.431.835,35

  • Categoría H: $61.344.853,64

  • Categoría I: $68.664.410,05

  • Categoría J: $78.632.948,76

  • Categoría K: $94.805.682,90

ARCA: cuánto tengo que pagar de monotributo en diciembre 2025

Los montos a abonar en diciembre de 2025 varían según la categoría y el tipo de actividad (servicios o comercio de bienes). Cada cuota incluye el impuesto integrado, el aporte previsional y el componente de obra social:

  • Categoría A: $37.085,74

  • Categoría B: $42.216,41

  • Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)

  • Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)

  • Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)

  • Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)

  • Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)

  • Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)

  • Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)

  • Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)

  • Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)

Los contribuyentes deben abonar el total de su obligación tributaria antes de la fecha de vencimiento para evitar recargos por mora. El pago puede realizarse a través de los canales digitales de ARCA o en las oficinas

