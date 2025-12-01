ARCA: todo lo que hay que saber sobre el monotributo y las transferencias de billeteras virtuales en diciembre

El organismo fiscal determinó los montos finales para contribuyentes y advirtió sobre los movimientos permitidos según su esquema.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó información importante para todos los contribuyentes sobre topes de facturación, límites en transferencias no informadas y categorías vigentes para el monotributo .

En esa línea, el organismo fiscal justificó sus controles en los movimientos de cuentas bancarias o billeteras virtuales. Mientras tanto, reafirmó que la próxima actualización de los valores del monotributo llegará en febrero de 2026 .

Tanto para los monotributistas como para los demás contribuyentes de ARCA, el monto máximo para que las transferencias entre billeteras virtuales no sean controladas con el fisco alcanza los $50.000.000 mensuales para personas físicas y los $30.000.000 para las jurídicas.

En caso de exceder dichos límites, el organismo podrá solicitar los siguientes documentos respaldatorios :

La razón más importante por parte de ARCA para imponer estos límites de transferencia es prevenir evasiones y procurar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales . De esta manera, también se aseguran de que todos los movimientos tengan orígenes lícitos y no se trate de intentos de lavado de dinero .

Escalas vigentes del monotributo en diciembre 2025

ARCA publicó las escalas vigentes durante diciembre de 2025, con los siguientes límites de facturación anual por categoría del monotributo:

Categoría A : $8.992.597,87

Categoría B : $13.175.201,52

Categoría C : $18.473.166,15

Categoría D : $22.934.610,05

Categoría E : $26.977.793,60

Categoría F : $33.809.379,57

Categoría G : $40.431.835,35

Categoría H : $61.344.853,64

Categoría I : $68.664.410,05

Categoría J : $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90

ARCA: cuánto tengo que pagar de monotributo en diciembre 2025

Los montos a abonar en diciembre de 2025 varían según la categoría y el tipo de actividad (servicios o comercio de bienes). Cada cuota incluye el impuesto integrado, el aporte previsional y el componente de obra social:

Categoría A : $37.085,74

Categoría B : $42.216,41

Categoría C : $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)

Categoría D : $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)

Categoría E : $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)

Categoría F : $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)

Categoría G : $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)

Categoría H : $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)

Categoría I : $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)

Categoría J : $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)

Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)

Los contribuyentes deben abonar el total de su obligación tributaria antes de la fecha de vencimiento para evitar recargos por mora. El pago puede realizarse a través de los canales digitales de ARCA o en las oficinas