La recaudación de impuestos volvió a caer en noviembre: ARCA informará hoy el dato oficial

El IVA y el Impuesto a las Ganancias bajaron casi 3,5% real y Bienes Personales, más del 90%. Economía no logra compensar la pérdida de recursos del Impuesto PAIS.

El Ministerio de Economía se encamina a cerrar 2025 con una caída de la recaudación tributaria como consecuencia de la más alta base de comparación que dejó 2024. Tan solo en noviembre los ingresos generados por el Impuesto a las Ganancias y el IIVA habrían caído 3,4%, según indican las consultoras.

Se trata de un anticipo que permite inferir los envíos de fondos de coparticipación a las provincias, de acuerdo con informes del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la consultora Politikon Chaco y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) . Esta tarde el Palacio de Hacienda dará a conocer los datos oficiales .

“En el mes de noviembre de 2025, el Gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más CABA $5,25 billones en concepto de coparticipación , leyes especiales y compensaciones, con lo cual tendrían una baja real interanual del 5,4%”, señala el IARAF.

El reporte agrega que “la coparticipación, es decir, las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones, habrían descendido 5,5% real”.

“La baja de la coparticipación neta registrada en noviembre se explicaría, fundamentalmente, por la baja real interanual del 3,3% del Impuesto a las Ganancias y el descenso de IVA de 3,5%”, dice el IARAF.

Del mismo modo, Politikon Chaco explica la caída de la coparticipación en “los malos desempeños tanto del impuesto a las Ganancias (-3,3% interanual y -0,8% mensual) como del IVA (-3,5% interanual y - 8,4% mensual).

Recaudación: los otros impuestos que caen

Por su parte, también mostró bajas interanuales los impuestos Internos (-12,8%, aunque +4,8% mensual) y los Otros Coparticipados (-91,1% interanual y +19,9% mensual)”, dice la consultora.

También señala que “el conjunto de leyes y regímenes especiales totalizaron envíos por $192.374 millones (3,7% del total) y mostraron un descenso real del 23,6% interanual (y -18,2% mensual) apoyado nuevamente en la fuerte baja observable en el Impuesto a los Bienes Personales (-68,5% interanual, por aplicación del Régimen de pago adelantado en 2024)”.

Por su lado, el CEPA señala que “en noviembre de 2025, se observa una retracción interanual de los Recursos de Origen Nacional (RON) de 50% en términos reales”. “Por su parte, la Coparticipación Federal de Impuestos exhibió una caída de 5,1% real interanual. La recaudación por IVA cayó 3,1% en términos reales y el Impuesto a las Ganancias mostró una retracción interanual de 2,9%”, indica la consultora.

Las diferencias de estimaciones se deben a la inflación estimada para noviembre que emplea cada una. Mientras que las dos primeras plantean un escenario del 2,3%, el CEPA toma las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central que plantea en 1,9% en noviembre.

Sea como sea, los datos anticipan una nueva baja de los recursos tributarios del Gobierno federal, que se relaciona con el alto piso de comparación de 2024.

Este año el Gobierno no cuenta con los recursos del Impuesto PAIS que eran algo mas de 1% del PBI. También este año se perdieron recursos del Impuesto a los Bienes Personales, que fueron anticipados el año pasado, entre otros.