Qué pasa si no pagué el monotributo de noviembre a ARCA y cómo puedo ponerme al día + Seguir en









Mantener las obligaciones al día evita sanciones y garantiza la continuidad de los beneficios del régimen, como los aportes jubilatorios y la obra social.

La entidad tributaria confirmó las categorías actualizadas en base a la facturación para diciembre 2025.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que reemplazó a AFIP en 2023, advirtió que varios monotributistas mantienen deudas pendientes correspondientes a noviembre 2025. Esta acumulación de pagos vencidos puede generar intereses y, en casos prolongados, la baja del régimen de manera automática.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por este motivo, el ente señaló que es fundamental que los contribuyentes verifiquen su situación a tiempo para regularizar su situación. Además, existen varias herramientas digitales para consultar vencimientos, generar boletas y efectuar pagos, ideal para ponerse al día de manera rápida y sin necesidad de concurrir a una oficina.

ARCA Cómo saber si tengo deuda con ARCA Para conocer si existe algún monto pendiente con ARCA, lo primero es ingresar al portal del organismo utilizando el CUIT y la clave fiscal. Una vez dentro, se debe acceder a la sección Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA), donde se podrán consultar los períodos impagos, los intereses acumulados y las multas aplicadas.

Es importante tener en cuenta que, si los pagos se retrasan, se aplican recargos automáticos que aumentan la deuda total. Además, si el retraso supera los diez meses, la entidad puede iniciar la baja de oficio del régimen, suspendiendo los beneficios del monotributo, como la cobertura de obra social y los aportes jubilatorios.

impuestos ingresos brutos ganancias iva arca afip Depositphotos Cómo pagar el monotributo vencido Si el monotributo de noviembre no fue abonado, ARCA ofrece un proceso claro y digitalizado para ponerse al día. El primer paso es generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) por cada período vencido.

Para esto, el contribuyente debe ingresar al portal con CUIT y clave fiscal y seleccionar la opción “Presentación de DDJJ y Pagos” o directamente acceder a CCMA. Una vez generado el VEP, el pago puede realizarse mediante diversos medios, adaptados a las preferencias de cada usuario: home banking (Red Link o Banelco), transferencia electrónica, código QR, billeteras virtuales, tarjetas de crédito, débito automático y servicios como Net Cash del BBVA. monotributo.png Es clave recordar que, si el VEP no se abona dentro de las 48 horas posteriores a su emisión, vence automáticamente y deberá generarse uno nuevo. Además, la acreditación en las cuentas tributarias puede demorar hasta dos días hábiles. Para quienes utilizan el débito automático, ARCA advierte que si se producen tres rechazos consecutivos, se notificará al contribuyente a través del Domicilio Fiscal Electrónico, otorgándole un margen para solucionar el inconveniente. Escalas de diciembre del monotributo ARCA publicó las escalas actualizadas para diciembre 2025, con los siguientes límites de facturación anual por categoría: Categoría A : $8.992.597,87

Categoría B : $13.175.201,52

Categoría C : $18.473.166,15

Categoría D : $22.934.610,05

Categoría E : $26.977.793,60

Categoría F : $33.809.379,57

Categoría G : $40.431.835,35

Categoría H : $61.344.853,64

Categoría I : $68.664.410,05

Categoría J : $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90

Temas ARCA

Monotributo