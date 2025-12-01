Esta billetera virtual ofrece un 20% de descuento para pagar las patentes en CABA + Seguir en









Descubrí algunos de los beneficios exclusivos de esta aplicación, con la que podrás ahorrar en servicios e impuestos.

Con Buepp los usuarios no sólo pueden pagar servicios, sino también recargar saldo en el celular y en la Tarjeta SUBE.

El Banco Ciudad ofrece distintos beneficios exclusivos todos los meses a través de su billetera virtual, Buepp. Por ejemplo, cuenta con distintos descuentos para el pago de distintos servicios e impuestos, como es el caso de las patentes automotores, en las que obtendrán un descuento del 20%.

Cabe aclarar que no es necesario ser cliente de la entidad para acceder a estas promociones. Sin embargo, es fundamental crear una cuenta, para lo que hay que registrar un usuario, validar la identidad y escanear el DNI.

Buepp: Cómo es el descuento en patentes de CABA Este mes, los usuarios de Buepp obtendrán un 20% de descuento todos los días en el pago del impuesto a las patentes. El tope de reintegro es de $10.000 mensuales y sólo se podrá aprovechar al abonar con el dinero en cuenta, escaneando el QR de la boleta de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).

Otros descuentos destacados de Buepp Expensas: 20% de descuento con tope de reintegro de hasta $10.000 todos los días.

Subte: 100% de reintegro todos los días con tope de $10.000 al pagar con celular sin contacto.

Combustible: 10% de descuento todos los domingos en Shell, Axion e YPF con tope de reintegro de $10.000 por mes.

Inmobiliario ABL: 20% de descuento todo los días con tope de reintegro de $10.000 por mes.

Recarga Tarjeta SUBE: 50% de descuento todos los días con tope de reintegro de $2.000.

Ferias de la Ciudad: 30% de descuento los lunes, martes, jueves y sábados con tope de reintegro de $20.000.

Desayunos: 30% de descuento todos los sábados y domingos con tope de reintegro de $5.000.

Farmacity: 20% de descuento todos los miércoles con tope de reintegro de $5.000.