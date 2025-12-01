Esta billetera virtual ofrece un 20% de descuento para pagar las patentes en CABA

El Banco Ciudad ofrece distintos beneficios exclusivos todos los meses a través de su billetera virtual, Buepp. Por ejemplo, cuenta con distintos descuentos para el pago de distintos servicios e impuestos, como es el caso de las patentes automotores, en las que obtendrán un descuento del 20%.
Cabe aclarar que no es necesario ser cliente de la entidad para acceder a estas promociones. Sin embargo, es fundamental crear una cuenta, para lo que hay que registrar un usuario, validar la identidad y escanear el DNI.
Buepp: Cómo es el descuento en patentes de CABA
Este mes, los usuarios de Buepp obtendrán un 20% de descuento todos los días en el pago del impuesto a las patentes. El tope de reintegro es de $10.000 mensuales y sólo se podrá aprovechar al abonar con el dinero en cuenta, escaneando el QR de la boleta de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).
Otros descuentos destacados de Buepp
-
Expensas: 20% de descuento con tope de reintegro de hasta $10.000 todos los días.
Subte: 100% de reintegro todos los días con tope de $10.000 al pagar con celular sin contacto.
Combustible: 10% de descuento todos los domingos en Shell, Axion e YPF con tope de reintegro de $10.000 por mes.
Inmobiliario ABL: 20% de descuento todo los días con tope de reintegro de $10.000 por mes.
Recarga Tarjeta SUBE: 50% de descuento todos los días con tope de reintegro de $2.000.
Ferias de la Ciudad: 30% de descuento los lunes, martes, jueves y sábados con tope de reintegro de $20.000.
Desayunos: 30% de descuento todos los sábados y domingos con tope de reintegro de $5.000.
Farmacity: 20% de descuento todos los miércoles con tope de reintegro de $5.000.
