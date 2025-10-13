ARCA creará un Comité de Integridad y Ética Pública: qué funciones tendrá y qué va a controlar







A través de una disposición publicada este lunes en el Boletín Oficial, el organismo dispuso la creación del Comité de Integridad y Ética Pública, en reemplazo del que funcionaba bajo la ex AFIP, y derogó una serie de normas previas vinculadas a la materia.

Juan Alberto Pazo, director ejecutivo de ARCA, firmó la Disposición 216/2025 que crea el Comité de Integridad y Ética Pública.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplazó a la AFIP tras su disolución en octubre de 2024, dispuso la creación del Comité de Integridad y Ética Pública, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la cultura organizacional en el ámbito de la administración tributaria y aduanera.

La medida fue formalizada mediante la Disposición 216/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial y firmada por el director ejecutivo del organismo, Juan Alberto Pazo.

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip El comité tiene como objetivo fortalecer la transparencia y la cultura organizacional en la administración tributaria y aduanera. Mariano Fuchila

Integrantes del comité y secretaría técnica El nuevo comité estará integrado por el Subdirector General Institucional y los Directores Generales Impositivo y de Aduanas —o sus representantes—, y tendrá como secretaría técnica a la Dirección de Auditoría Interna. Además, se aprobó el reglamento de funcionamiento que regirá su actividad.

La disposición otorga un plazo de 60 días para que la Secretaría del Comité analice la normativa vigente en materia de integridad y ética pública, proponga las modificaciones necesarias y las someta a consideración del cuerpo.

Abrogación de disposiciones anteriores En paralelo, la resolución abroga y deroga una serie de disposiciones e instrucciones emitidas previamente por la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entre ellas las normas que habían creado el anterior comité de ética en 2020. La creación de este nuevo espacio se enmarca en el proceso de revisión y simplificación normativa que lleva adelante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, creada por el Decreto 953/2024 como ente autárquico dependiente del Ministerio de Economía, con competencias en materia impositiva y aduanera.