Impuesto PAIS: ARCA comenzó la segunda etapa para la devolución a importadores y esto es todo lo que tenés que saber

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) inició la segunda fase del proceso de devolución del Impuesto PAIS a importadores. La medida, establecida mediante la Resolución General 5765/2025 , busca compensar a los contribuyentes que realizaron pagos a cuenta en exceso y no pudieron computarlos. Los fondos devueltos podrán utilizarse para cancelar futuros derechos de importación y quedarán registrados en el sistema Malvina.

El plazo para inscribirse en el padrón de beneficiarios comienza el 6 de octubre y se extiende hasta el 19 de noviembre de 2025 . Los importadores que cumplan con los requisitos podrán acceder a este beneficio, que abarca a aquellos que no estuvieron incluidos en la primera etapa del programa.

Los contribuyentes deben presentar una Declaración Jurada de Devolución (DJIP) a través del servicio "Registro de despachos de importación con pagos a cuenta no computados del Impuesto PAIS", disponible en el sitio web oficial de ARCA. El trámite estará habilitado desde el 6 de octubre hasta el 19 de noviembre de 2025 .

El proceso requiere que los importadores ingresen al sistema con su CUIT y completen la declaración correspondiente. Una vez aprobada la solicitud, los saldos a favor quedarán disponibles para su uso en futuras operaciones de importación.

Impuesto PAIS: ¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

El beneficio está dirigido a importadores que realizaron pagos a cuenta en exceso del Impuesto PAIS y no pudieron computarlos en operaciones anteriores. Esta segunda etapa incluye a aquellos contribuyentes cuyos orígenes no fueron contemplados en la Etapa I, regulada por la Resolución General 5720.

Los interesados deben verificar que sus pagos en exceso estén registrados en el sistema y que no hayan sido compensados previamente. El beneficio aplica únicamente a importaciones de bienes y no incluye otros conceptos tributarios.

Esquema de cuotas

El plan de devolución mantiene el mismo esquema de cuotas que en la primera etapa. La cantidad de pagos depende del monto del saldo a favor:

Hasta $4 millones : 1 cuota

: Más de $4 millones hasta $10 millones : 6 cuotas

: Más de $10 millones hasta $100 millones : 12 cuotas

: Más de $100 millones: 24 cuotas

La primera cuota estará disponible a partir del 15 de diciembre de 2025. Los importadores podrán visualizar el cronograma de pagos en el sistema Malvina una vez aprobada su solicitud.