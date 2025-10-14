Alerta monotributo: por qué ARCA puede darte de baja en octubre 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó a sus contribuyentes que pueden ser dados de baja del régimen del monotributo si no cumplen con una obligación fiscal fundamental. Esta se relaciona con el pago de cuota , que deben abonar todos los meses para poder disfrutar de los beneficios de este sistema .

Los monotributistas tendrán tiempo para abonar la cuota del régimen hasta el próximo lunes 20 de octubre . El valor de la misma cambia según la categoría del monotributo y a través de ella podrán abonar los aportes jubilatorios , los impuestos IVA y Ganancias y el monto por la obra social .

Por qué ARCA puede darte de baja el monotributo

impuestos-salarios-calculadora-gasto-ajuste-afip-monotributo.jpg Depositphotos

Normalmente, cuando un contribuyente no paga la cuota del monotributo antes del fin del plazo, solo se agregan intereses al monto, que aumentan con el paso del tiempo. No obstante, en caso de no abonar por 10 meses, ARCA lo dará de baja por oficio, lo que implica que no podrá emitir facturas ni acceder a su obra social. Cuando esto sucede, el organismo se contacta con el contribuyente y le ofrece distintas opciones para reingresar al régimen.

Por otro lado, hay otras razones por las que el organismo puede dar de baja a un contribuyente. Por ejemplo, esto puede suceder cuando se excede el parámetro máximo impuestos en el régimen, cuando se realizan gastos incompatibles con los ingresos declarados y no se justifican debidamente, o cuando cuando los precios unitarios de venta de cosas superen los máximos permitidos.

Monotributo: escalas vigentes en octubre 2025

monotributo.png

Estas son las categorías del monotributo vigentes en octubre, junto con los ingresos brutos y sus valores de cuota mensual respectivos:

Categoría A

Ingreso bruto: $8.992.597,87

Impuesto integrado: $4.182,60

Aporte previsional: $13.663,17

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $37.085,74

Categoría B

Ingreso bruto: $13.175.201,52

Impuesto integrado: $7.946,95

Aporte previsional: $15.029,49

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $42.216,41

Categoría C

Ingreso bruto: $18.473.166,15

Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $16.532,44

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes.

Categoría D

Ingreso bruto: $22.934.610,05

Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $18.185,68

Obra social: $22.864,90

Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes.

Categoría E

Ingreso bruto: $26.977.793,60

Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $20.004,25

Obra social: $27.884,02

Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes.

Categoría F

Ingreso bruto: $33.809.379,57

Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $22.004,67

Obra social: $32.066,63

Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes.

Categoría G

Ingreso bruto: $40.431.835,35

Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $30.806,54

Obra social: $34.576,19

Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes.

Categoría H

Ingreso bruto: $61.344.853,64

Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $43.129,16

Obra social: $41.547,19

Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes.

Categoría I

Ingreso bruto: $68.664.410,05

Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $60.380,82

Obra social: $51.306,61

Total a pagar: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes.

Categoría J

Ingreso bruto: $78.632.948,76

Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $84.533,15

Obra social: $57.580,51

Total a pagar: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes.

Categoría K