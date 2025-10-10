ARCA: monotributistas deberán abonar más de un millón de pesos antes del 20 de octubre 2025

El organismo fiscal informó sobre los contribuyentes que deben abonar esta cifra en el décimo mes del año

ARCA informó los montos del monotributo en octubre 2025.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció los montos actualizados del monotributo para octubre 2025. Un grupo de contribuyentes enfrentan el pago más elevado del régimen, con obligaciones que superan el millón de pesos. El vencimiento para regularizar la situación tributaria opera el 20 de octubre de 2025 , y el incumplimiento genera intereses y posibles exclusiones del Régimen Simplificado.

Los valores se ajustaron según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y rigen desde agosto de 2025 hasta febrero de 2026. ARCA recordó que los contribuyentes deben verificar su categoría actual antes de abonar, ya que los topes de facturación se modificaron en este período.

Los monotributistas de la categoría K son los únicos que superan el millón de pesos en sus obligaciones mensuales. Para quienes prestan servicios, el monto total a pagar asciende a $1.208.890,60 , mientras que los comerciantes de bienes abonan $525.732,01 . Estos valores incluyen el impuesto integrado , el aporte previsional y la obra social .

El desglose para la categoría K muestra:

Impuesto integrado : $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (comercio de bienes).

: (servicios) y (comercio de bienes). Aporte previsional : $118.346,41 .

: . Obra social: $65.806,30.

Estos montos reflejan el tope más alto del sistema, diseñado para contribuyentes con ingresos anuales de hasta $94.805.682,90.

Escalas vigentes del monotributo en octubre 2025

ARCA presentó la tabla de ingresos que determina los límites de cada categoría para octubre 2025:

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90

Los valores incluyen el impuesto integrado, el aporte previsional y la obra social: