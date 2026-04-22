Monotributo ARCA: escalas y cuotas actualizadas para mayo 2026

El régimen mantiene valores vigentes con nuevas referencias de ingresos y obligaciones mensuales para contribuyentes: conocé los detalles.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) actualizó para mayo de 2026 las escalas y cuotas del monotributo . El esquema incluye nuevos topes de facturación anual y montos mensuales que deben abonar los contribuyentes según su categoría.

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El monotributo es uno de los regímenes más utilizados por trabajadores independientes en Argentina, ya que unifica en un solo pago el componente impositivo, previsional y de obra social. Conocer cuánto se paga y cuándo vence cada cuota es fundamental para evitar deudas y recargos .

Las cuotas del monotributo en mayo 2026 también se actualizaron tras el ajuste semestral. La categoría A, la más baja, paga alrededor de $42.386 mensuales, mientras que los montos aumentan progresivamente según el nivel de ingresos.

En categorías intermedias, los valores superan los $50.000 o $70.000 , mientras que en los niveles más altos pueden alcanzar cifras elevadas. Por ejemplo, en categorías superiores como la H o la K, los pagos mensuales pueden superar los $400.000 e incluso el millón de pesos en el caso de prestadores de servicios.

El importe final depende de la actividad : quienes prestan servicios suelen pagar más que quienes venden productos, debido a la composición del impuesto integrado.

monotributo

Escalas del Monotributo 2026: topes de facturación por categoría

Las escalas del monotributo determinan la categoría en función de los ingresos brutos anuales. Para este año los topes fueron actualizados y quedaron definidos de la siguiente manera:

Categoría A : hasta $10.277.988,13

Categoría B : hasta $15.058.447,71

Categoría C : hasta $21.113.696,52

Categoría D : hasta $26.212.853,42

Categoría E : hasta $30.833.964,37

Categoría F : hasta $38.642.048,36

Categoría G : hasta $46.211.109,37

Categoría H : hasta $70.113.407,33

Categoría I : hasta $78.479.211,62

Categoría J: hasta $89.872.640,30

Categoría K: hasta $108.357.084,05

Estos valores son clave para determinar si un contribuyente debe recategorizarse o si queda excluido del régimen. Las escalas se revisan dos veces al año, en enero y julio, en función de la inflación acumulada.

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Cronograma de pagos de ARCA: ¿cuándo vence la cuota de mayo?

El monotributo tiene un esquema de vencimientos fijo: la cuota mensual suele vencer el día 20 de cada mes o el primer día hábil posterior si coincide con un feriado.

Para mayo de 2026, el vencimiento se ubica en el 20 de mayo, fecha límite para abonar la obligación sin recargos. En caso de no cumplir con el pago en término, se generan intereses y el contribuyente puede acumular deuda.

El pago puede realizarse mediante débito automático, home banking, billeteras virtuales o con Volante Electrónico de Pago (VEP), que es uno de los métodos más utilizados.

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Mariano Fuchila

Cómo consultar tu deuda y generar el VEP en el portal de ARCA

Para verificar si hay deuda o generar el pago del monotributo, ARCA dispone de su portal oficial, al que se accede con CUIT y clave fiscal. El procedimiento general incluye ingresar al servicio “Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”, donde se puede consultar el estado de pagos, ver saldos pendientes y generar el VEP correspondiente.

Una vez generado, el VEP permite abonar la cuota desde home banking o billeteras habilitadas, lo que simplifica el proceso y evita errores en la carga manual de datos. También existe la opción de adherir al débito automático, lo que garantiza el pago en fecha y evita olvidos que puedan derivar en intereses o problemas con la categoría.

Mayo llega con un esquema ya consolidado tras la actualización de principios de año, con cuotas más altas pero alineadas a la inflación, y con herramientas digitales que facilitan el cumplimiento de las obligaciones para los monotributistas.