Murió el guitarrista Dave Mason, miembro fundador de Traffic y colaborador de grandes figuras del rock

Su prolífica carrera lo llevó a tocar con The Rolling Stones, Jimi Hendrix, George Harrison, Eric Clapton, Paul McCartney y Wings, Michael Jackson y más.

Dave Mason , cantautor y guitarrista fundador del grupo de rock Traffic falleció a los 79 años.

La noticia fue confirmada en un comunicado de su publicista, quien dijo: “En nombre de su familia, con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de Dave Mason . El domingo 19 de abril, el miembro del Salón de la Fama del Rock & Rock, célebre compositor, músico, cantante y autor, falleció pacíficamente en su casa en Gardnerville, Nevada”.

“Dave Mason vivió una vida extraordinaria dedicada a la música y a la gente que amaba”, añadía.

Tras una prolífica carrera en la que tocó con una amplia gama de leyendas de la música, Mason es recordado sobre todo por su etapa en la banda británica de rock psicodélico Traffic, donde compuso e interpretó la voz principal en dos de sus mayores éxitos: "Hole In My Shoe" y "Feelin' Alright?", esta última convertida en un éxito para Joe Cocker .

También fue el autor de éxitos como "Only You Know And I Know", que se asoció con el grupo Delaney & Bonnie , y "We Just Disagree", un éxito en solitario de Mason en 1977. Durante su carrera, Mason tocó junto a The Rolling Stones, Jimi Hendrix, George Harrison, Eric Clapton, Paul McCartney y Wings, Michael Jackson y Fleetwood Mac .

Embed - Dave Mason on Instagram: "It is with deep and profound sadness that we share the news of the passing of Dave Mason. On Sunday, April 19, after cooking an amazing dinner with his beloved wife Winifred, he sat down to take a nap with sweet Star (the maltese) at his feet. He passed away peacefully, in his favorite chair, surrounded by the beautiful Carson Valley that he loved so much. A storybook ending. On his own terms. Which is how he lived his life right up until the end. He leaves a lasting imprint on the soundtrack of our lives and the hearts he has lifted. His legacy will be cherished forever." View this post on Instagram

La extensa trayectoria de Dave Mason

Nacido el 10 de mayo de 1946 en Worcester (Inglaterra), comenzó a tocar la guitarra a los 16 años, influenciado por Buddy Holly, y se convirtió en técnico de sonido del Spencer Davis Group a mediados de los 60, donde conoció a Steve Winwood . Cuando Winwood dejó la banda en 1967 y formó Traffic, contrató a Mason como guitarrista y rápidamente consiguieron varios éxitos que alcanzaron el Top Ten en el Reino Unido.

Mason fue despedido de Traffic en 1968 y se convirtió en un músico de sesión muy solicitado, contribuyendo con la guitarra de 12 cuerdas en "All Along The Watchtower" de Hendrix y tocando el instrumento asiático shehnai en "Street Fighting Man" de los Stones.

También participó en las sesiones de grabación de "All Things Must Pass" de Harrison, y tras trasladarse a Estados Unidos, realizó una gira con Clapton en el tour "Delaney & Bonnie & Friends" a principios de los años 70.

Mason también publicó una serie de álbumes en solitario en los años 70 y 80, incluyendo una colaboración de larga duración con Cass Elliot, y también tocó la guitarra en el éxito de Paul McCartney y Wings de 1975, 'Listen To What The Man Says', y se unió a Michael Jackson en 'Save Me' en 1980.

Posteriormente se unió a Fleetwood Mac en 1993, tocando en su álbum 'Time' dos años después, y volvería a reunirse con Traffic en varias ocasiones, incluso para su ingreso en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2004.

A finales del año pasado, Mason anunció su retiro de las giras debido a problemas de salud.