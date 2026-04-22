Google Next: la era de la IA agéntica para empresas, las novedades en infraestructura y el desafío de la ciberseguridad

El gigante de Silicon Valley presentó las novedades de su ecosistema Cloud e IA para el año. La toma de control de los agentes, los nuevos TPU de octava generación y las amenazas como el shadow IA, entre los principales temas de debate.

Google lleva adelante en Las Vegas el Google Cloud Next 26 ', evento anual donde se darán conocer una amplia lista de novedades sobre la nube. En este marco, los anuncios se enmarcan en tres grandes ejes: la llegada de la plataforma de agentes , el lanzamiento de la nueva generación de TPUs y la presentación de nuevas herramientas para mejorar la ciberseguridad en la época de la IA .

El punto de partida para este año llega luego de un gran crecimiento de Google Cloud en 2025: según datos de la empresa, el 75% de sus clientes utilizó productos IA de la nube para sus negocios. Además, durante los últimos 12 meses, 330 clientes procesaron más de un trillón de tokens, lo que remarca la intensificación en el uso de esta tecnología.

En esta nueva edición, los agentes y valor agregado para las empresas son el centro de la discusión: “ A través de este rápido crecimiento, vimos cómo cada empleado en cada organización puede convertirse en un creador. Este es un cambio increíble, pero viene acompañado de complejidad. La conversación pasó de '¿podemos construir un agente?' a '¿cómo gestionamos miles de ellos?', resumió el CEO de Alphabet INC (matriz de Google), Sundar Pichai .

Ámbito accedió a la conferencia previa al inicio del evento - que tendrá lugar desde este miércoles al 24 de abril - y conoció de primera mano los anuncios más importantes para este año. En detalle, todos los focos apuntaron a Gemini Enterprise, la plataforma de Google que crea un espacio para, automatizar procesos y construir, usar, desplegar y administrar agentes de Inteligencia Artificial de última generación con el objetivo de mejorar la productividad empresarial.

En este marco, fue anunciada la nueva P lataforma de Agentes - la evolución de Vertex AI - destinada para desarrolladores y que integra todo conjunto de modelos, servicios de desarrollo y ajuste, junto con nuevas funcionalidades

Gemini Enterprise Agent Platform Features La nueva plataforma de agentes para empresas. Google

Entre las principales prestaciones nuevas, se encuentran; Agent Studio, una herramienta para construir, probar y publicar agentes a partir de lenguaje natural; Agent Identity, un ID criptográfico único para la gobernanza de cada agente, con políticas de autorización bien definidas “trazables y auditables”; Orquestación agente-agente, que permitirá que los agentes deleguen tareas entre sí de forma fluida, entre otros.

Además, Google Enterprise también tendrá otras novedades como: agentes de larga duración; bandeja de entrada central en la aplicación, para monitorear la actividad de losa gentes; nuevos atajos y la galería de agentes, que provee acceso a diseños de socios de la compañía.

Según detalló la compañía, la plataforma dará acceso a los “más de 200 de los modelos líderes del mundo a través de Model Garden”. Eso incluye los propios modelos IA de Google como; Gemini 3.1 Pro, Gemini 3.1 Flash Image; Lyria 3, y otros abiertos como Gemma. Además, también contará con soporte para desarrollos de terceros como Claude Opus, Sonnet y Haiku de Anthropic.

La infraestructura de la IA: el anuncio de una nueva generación de TPUs

En segundo lugar, Google Next 26' será escenario de nuevos anuncios para una problemática central del desarrollo de la industria IA: la Infraestructura. En este sentido, será presentada al público la nueva generación de chips TPU con dos arquitecturas distintas: TPU 8t y TPU 8i.

Desde su diseño, los dos nuevos modelos fueron pensados para abordar distintos estadios del desarrollo de agentes. Sobre el TPU 8t, la compañía lo definió como el hardware para el “entrenamiento de alto rendimiento”. Un solo superpod de la nueva generación podrá escalar hasta 9.600 chips - a diferencia de los 9.216 del modelo 2025-. Además, desde Google aseguraron que esta nueva generación cuenta con “3 veces más rendimiento de cómputo que las generaciones anteriores para acortar los tiempos de entrenamiento de modelos masivos”.

TPU 8i board Google anunció la llegada de su octava generación de TPUs. Google

Por su parte, el TPU 8i fue bautizado como el “motor de razonamiento”. Entre sus características más destacadas se encuentran la combinación de 288 GB de memoria de alto ancho de banda con 384 MB de SRAM en chip —3 veces más que la generación anterior - y un nuevo Motor de Aceleración de Colectivos que, según precisaron, reducirá la latencia en chip “hasta en 5 veces”, minimizando el lag.

Además, los nuevos chips fueron desarrollados con un desafío central en mente: el consumo eficiente de energía. De esta manera, ambos TPUs contarán con una gestión de energía integrada que “ajusta dinámicamente el consumo en función de la demanda en tiempo real” con resultados “hasta dos veces mejor que la generación anterior, Ironwood”.

La nueva generación de TPUs son el resultado de más de una década por parte del gigante tecnológico. “Los ciclos de desarrollo de hardware son significativamente más largos que los de software. Con cada generación de TPUs, debemos anticipar qué tecnologías y demandas existirán al momento de su disponibilidad en el mercado”, detalló el jefe director de tecnología, Amin Vahdat, sobre el proceso de desarrollo.

“Hace varios años, anticipamos una creciente demanda de inferencia por parte de los clientes a medida que los modelos de IA de vanguardia se despliegan en producción y a escala. Y con el auge de los agentes IA, determinamos que la comunidad se beneficiaría de chips especializados individualmente para las necesidades de entrenamiento y servicio”, agregó.

Por otro lado la empresa también anunció el Google Cloud Virgo Network, al que definen como un "un nuevo data center fabric de IA a megascala, para cumplir con los requisitos de escala y latencia de la era de la AI".

La ciberseguridad en la era de la IA Agéntica

El tercer eje de las novedades que serán anunciadas durante el evento en Las Vegas girará entorno a la problemática de la ciberseguridad en la era de la Inteligencia Artificial y los agentes, desafío cada vez más presente que despierta fuertes preocupaciones entre las empresas y en la misma industria. Incluso, llegó a generar como respuesta alianzas entre competidores en el campo de la IA para mejorar su respuesta ante las amenazas.

En referencia a los nuevos desafíos, el Director de Operaciones y presidente de productos de seguridad de Google Cloud, Francisco de Souza, explicó: “La investigación más reciente de Google Cloud muestra que los adversarios están utilizando IA para acelerar la velocidad, escala y sofisticación de los ataques. Mientras tanto, M-Trends 2026 también mostró que el aumento en la coordinación de actores de amenazas redujo el tiempo de traspaso desde un acceso inicial a un actor secundario de ocho horas a 22 segundos en los últimos tres años”.

En este marco de creciente preocupación, Google presenta en Las Vegas tres nuevos agentes:

Caza de amenazas: enfocado en buscar de forma proactiva nuevos patrones de ataque y comportamientos de adversarios sigilosos que evaden los sistemas de defensa tradicionales.

enfocado en buscar de forma proactiva nuevos patrones de ataque y comportamientos de adversarios sigilosos que evaden los sistemas de defensa tradicionales. Ingeniería de detección : brechas de cobertura y crear nuevas detecciones para escenarios de amenazas, reduciendo tareas repetitivas y transformando la creación de detecciones de un proceso manual en una ciencia automatizada.

: brechas de cobertura y crear nuevas detecciones para escenarios de amenazas, reduciendo tareas repetitivas y transformando la creación de detecciones de un proceso manual en una ciencia automatizada. Nuevas capacidades para incorporar datos contextuales provenientes de contenido de terceros.

Google también destacó la capacidad de sus modelos de procesar grandes cantidades de alertas. Según reportaron, su agente de Triage e investigación “procesó más de 5 millones de alertas en el último año, reduciendo un análisis manual típico de 30 minutos a 60 segundos con Gemini”.

Además, luego de la adquisición (por u$s32.000 millones) de Wiz, una startup dedicada al desarrollo de soluciones de ciberseguridad, Google anunció la ampliación y profundización de sus capacidades en referencia a la seguridad de la Nube

Entre los anuncios, destacaron que ahora Wiz es “compatible con Databricks, así como con nuevos entornos de desarrollo de agentes como AWS Agentcore, Gemini Enterprise Agent Platform, Microsoft Azure Copilot Studio y Salesforce Agentforce”.

Una de las últimas novedades anunciadas fue el lanzamiento de Google Cloud Fraud Defense, la evolución del sistema de seguridad reCAPTCHA, utilizado para distinguir entre usuarios humanos y bots automatizados para proteger sitios web contra spam, abuso y registros falsos. Según detallaron, el mismo “ofrecerá capacidades específicas para agentes, tanto para usuarios humanos como para agentes de IA, que pueden ayudar a asegurar el recorrido del comercio digital, desde la creación de cuentas y el inicio de sesión hasta el pago y el checkout”.

Por último, Las Vegas también será escenario del anuncio de la creación de un fondo de u$s750 millones “para ofrecer nuevos recursos e incentivos a los socios de su ecosistema de 120.000 miembros, con el objetivo de acelerar las transformaciones de clientes conjuntos con IA agéntica”. El mismo estará disponible para firmas globales de consultoría, integradores de sistemas, socios de software y partners de canal, y buscará “potenciar la identificación de valor en IA, el prototipado de IA agéntica, la construcción e implementación de agentes, la capacitación (upskilling) y equipos de ingenieros de Google desplegados en campo (FDEs)”.