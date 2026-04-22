Educación e impacto en aprendizajes: advierten que los alumnos pierden hasta un año de clases

Se trata de #ArgentinaALaEscuela, una iniciativa impulsada por Argentinos por la Educación. En un informe, advierten la pérdida de al menos 30 días anuales.

En la Argentina , el problema del tiempo real de clases volvió al centro del debate educativo con el lanzamiento de la campaña #ArgentinaALaEscuela , impulsada por la organización Argentinos por la Educación junto a más de 200 entidades de la sociedad civil. El objetivo es visibilizar una situación estructural: los estudiantes pierden una cantidad significativa de días de clase cada año , con impacto directo en los aprendizajes.

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Según los datos relevados, aunque el calendario oficial establece un piso de 190 días , en la práctica se dictan menos. Los calendarios provinciales prevén en promedio 185 jornadas , pero distintos factores reducen aún más ese número.

El ausentismo estudiantil y docente, los paros por problemas salariales, y las suspensiones por problemas edilicios o climáticos generan una pérdida estimada de unos 30 días anuales . Como resultado, el tiempo efectivo de enseñanza se reduce a aproximadamente 155 días .

Este recorte tiene consecuencias acumulativas . De acuerdo con el informe, un alumno puede perder el equivalente a un año completo de escolaridad a lo largo de su trayectoria educativa, solo por inasistencias.

La campaña de Argentinos por la educación.

En el nivel secundario, la situación también es crítica: el 51% de los estudiantes reconoció haber faltado al menos 15 días en el último año, una cifra que aumentó en los últimos ciclos lectivos.

El problema preocupa a directivos y especialistas en educación

La percepción dentro de las escuelas confirma la gravedad del escenario. Casi la mitad de los directores de secundaria considera que el ausentismo estudiantil es el principal obstáculo para el aprendizaje, por encima de otros factores.

A esto se suma el ausentismo docente, que también impacta en la continuidad pedagógica, muchas veces consecuencia de problemas salariales o la necesidad de contar con más de un empleo.

En evaluaciones internacionales como PISA, Argentina figura entre los países donde este problema tiene mayor incidencia en los resultados educativos.

La falta de datos y la dificultad para dimensionar el problema

Uno de los puntos que subraya la campaña es la ausencia de un sistema nacional que permita medir con precisión cuántos días de clase se pierden efectivamente.

La información disponible es fragmentada y muchas veces depende de declaraciones de los propios actores del sistema educativo.

Esta limitación dificulta el diseño de políticas públicas que apunten a mejorar la asistencia y garantizar el tiempo escolar.

Video institucional - Campana Nacional por el Tiempo Escolar El video de campaña de Argentinos por la Educación.

Una campaña para instalar el tema en la agenda

La iniciativa busca generar conciencia social y política sobre la importancia del tiempo en el aula.

Como parte de la campaña, se propuso una acción colectiva: compartir en redes sociales una foto de la etapa escolar acompañada del hashtag #ArgentinaALaEscuela, destacando el valor de asistir a clases.

El mensaje central es claro: no da lo mismo estar o no en la escuela. La presencia en el aula es una condición clave para el aprendizaje y una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias y la comunidad educativa.

En ese sentido, la campaña no solo apunta a visibilizar el problema, sino también a impulsar mejoras en los sistemas de información y en las políticas educativas para garantizar más días y mejores oportunidades de aprendizaje para todos.