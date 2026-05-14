Jubilación de monotributistas: cuáles son los aportes de mayo según cada categoría

Las escalas previsionales volvieron a actualizarse y ya se conocen los valores que impactarán en futuras jubilaciones.

Los monotributistas siguen realizando aportes jubilatorios mensuales dentro de la cuota de ARCA y los montos varían según la categoría.

Mientras continúa el debate sobre el sistema previsional argentino, miles de trabajadores independientes que pagan monotributo siguen preguntándose cuánto cobrarán cuando llegue el momento de jubilarse. En el esquema administrado por ARCA , la jubilación no se calcula de la misma manera que para empleados en relación de dependencia.

En el caso de los monotributistas, el haber previsional depende principalmente de los aportes realizados dentro del régimen simplificado y de la categoría en la que cada contribuyente estuvo inscripto a lo largo de su vida laboral.

Durante mayo, los montos destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) volvieron a quedar actualizados dentro de la cuota mensual del monotributo. Cada categoría incluye un componente previsional específico, que impacta directamente en el cálculo jubilatorio futuro.

En mayo de 2026, los aportes previsionales que integran la cuota del monotributo quedaron establecidos con diferentes valores, según la categoría de cada contribuyente . Los montos vigentes son los siguientes:

El cálculo jubilatorio de los monotributistas funciona con una lógica diferente a la de quienes trabajan en relación de dependencia. Mientras los empleados formales se jubilan según el promedio salarial actualizado de los últimos años trabajados, en el monotributo se toman como referencia rentas presuntas definidas por el sistema previsional.

Por ese motivo, dos personas con ingresos reales muy distintos podrían terminar cobrando haberes similares si estuvieron registradas dentro de categorías parecidas durante gran parte de su trayectoria laboral.

Actualmente, la jubilación mínima en Argentina asciende a aproximadamente $393.174 durante mayo de 2026. Con el bono extraordinario de $70.000 otorgado por el Gobierno nacional, el ingreso total para quienes cobran el haber mínimo supera los $463.000 este mes.

Jubilados Santa Fe Imagen: Freepik

Uno de los puntos que más dudas genera entre trabajadores independientes es la manera en que ARCA y ANSES calculan la futura jubilación. El sistema previsional utiliza parámetros distintos para monotributistas porque el régimen simplificado no obliga a declarar ingresos exactos mes a mes como ocurre con los empleados registrados. Cada categoría del monotributo tiene asignado un aporte previsional fijo y, en base a esos montos históricos, ANSES determina el haber correspondiente al momento de jubilarse.

En la práctica, esto significa que quienes pasaron muchos años dentro de categorías bajas podrían terminar percibiendo haberes cercanos a la jubilación mínima, incluso si sus ingresos reales fueron superiores durante gran parte de su vida laboral.

Por el contrario, quienes aportaron durante décadas dentro de categorías altas pueden acceder a ingresos previsionales más elevados, aunque el sistema mantiene límites y fórmulas específicas para calcular los haberes finales. La cuota del monotributo no está formada únicamente por el componente jubilatorio.

Cada pago mensual reúne tres elementos principales:

el impuesto integrado

el aporte previsional al SIPA

el aporte a la obra social

El componente previsional es justamente el que impacta sobre la futura jubilación del contribuyente. Desde ARCA recuerdan además que existen algunos casos especiales donde ciertos monotributistas quedan exceptuados de determinados aportes. Por ejemplo, quienes ya están jubilados bajo leyes anteriores o determinados regímenes especiales no deben volver a pagar obra social dentro del monotributo porque ya cuentan con cobertura de PAMI.

El pago mensual del monotributo sigue venciendo alrededor del día 20 de cada mes. Los incumplimientos generan intereses y posibles sanciones para los contribuyentes.