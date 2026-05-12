El régimen de ARCA que exige a sus contribuyentes presentar declaración jurada: ¿cómo saber si soy parte y cuáles son las condiciones?

Conocé la información que enmarca la normativa reguladora de ingresos y cómo administrar la información desde la plataforma web del organismo.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) busca ordenar el cumplimiento tributario y aclarar dudas vinculadas con declaraciones juradas, vencimientos y carga de datos para 2026. El sistema apunta a personas humanas que deben presentar el impuesto a las ganancias, bajo una modalidad menos compleja que la tradicional.

ARCA intenta disminuir errores frecuentes y mejorar el funcionamiento de las presentaciones digitales, mediante herramientas automáticas incorporadas dentro de la plataforma. Muchos contribuyentes todavía encuentran dificultades para interpretar deducciones, fechas límite y datos fiscales. El nuevo esquema incorpora información precargada y controles automáticos, para reducir inconsistencias entre lo declarado y la información disponible en las bases del organismo.

El nuevo régimen forma parte del proyecto de reforma tributaria presentado en el Congreso y apunta exclusivamente a personas humanas y sucesiones indivisas. La iniciativa busca simplificar la presentación de declaraciones juradas del impuesto y reducir trámites administrativos para determinados contribuyentes.

El esquema funciona bajo una modalidad optativa . Cada contribuyente puede elegir adherirse al sistema simplificado o continuar dentro del régimen tradicional. La propuesta no alcanza a sociedades, fideicomisos ni otras estructuras jurídicas. El régimen establece condiciones específicas para ingresar. Los contribuyentes deben cumplir determinados parámetros patrimoniales y de ingresos durante el año previo y los dos períodos fiscales anteriores.

Los requisitos comprenden los siguientes límites:

ingresos totales de hasta $1.000 millones anuales

patrimonio total de hasta $10.000 millones

no estar categorizado como Gran Contribuyente Nacional

Los límites contemplan bienes e ingresos gravados, exentos y no gravados, tanto en Argentina como en el exterior. El sistema también modifica parte de la información que los contribuyentes deben presentar. El proyecto no incluye la obligación de informar patrimonio al inicio y cierre del período fiscal, algo que actualmente forma parte de muchas declaraciones juradas.

La adhesión funciona bajo declaración del contribuyente. ARCA puede excluir posteriormente a quienes no cumplan las condiciones establecidas. Esa situación habilita fiscalizaciones y eventuales sanciones tributarias.

Uno de los puntos centrales del esquema aparece en el rol de ARCA dentro de la declaración jurada. El organismo será el encargado de elaborar una propuesta de liquidación del impuesto a las ganancias El contribuyente solamente podrá aceptarla y pagar el saldo correspondiente dentro de los plazos previstos. La propuesta oficial no podrá modificarse sin perder los beneficios del régimen simplificado. Si el usuario altera la declaración, automáticamente quedará fuera del sistema especial.

El esquema no incluye a monotributistas. Quienes deseen acceder a los beneficios deberán abandonar el monotributo e ingresar al régimen general. El Gobierno aclara además que esta medida no funciona como un blanqueo de capitales. El sistema no elimina impuestos adeudados ni sanciones previas vinculadas con incumplimientos fiscales.

ARCA

Cómo presentar la declaración jurada en ARCA

La declaración jurada se presenta desde la plataforma digital oficial de ARCA. El contribuyente necesita ingresar con clave fiscal habilitada y contar con el servicio correspondiente vinculado al impuesto a las ganancias.

El sistema permite acceder al formulario digital para revisar información precargada y completar datos faltantes antes de confirmar la presentación. Cada usuario puede controlar montos, validar inconsistencias y corregir importes dentro de la plataforma. ARCA también incorpora información vinculada con retenciones informadas por empleadores, bancos y otros agentes de percepción. El contribuyente debe verificar que esos datos coincidan con su situación fiscal real.

La plataforma contempla distintas funciones de control para ordenar el proceso de carga. Entre las herramientas disponibles aparecen:

revisión de información precargada

validación de inconsistencias

corrección manual de importes

verificación de retenciones

confirmación de la declaración jurada

El organismo recomienda conservar toda la documentación respaldatoria vinculada con la presentación. Facturas, comprobantes, constancias de aportes y documentación relacionada con deducciones son archivos que forman parte de posibles revisiones futuras.

Cada contribuyente puede enfrentar distintos resultados luego de completar la declaración jurada. Algunos casos pueden arrojar saldo a pagar, mientras otros pueden registrar saldo a favor. El resultado final depende del historial fiscal de cada usuario y de las retenciones acumuladas durante el año fiscal correspondiente.