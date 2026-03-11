La Argentina alcanzó un principio de acuerdo con dos fondos buitres que litigaban por la deuda defaulteada en 2001 + Seguir en









Argentina acaba de anunciar que alcanzó un acuerdo con dos fondos que aún mantenían judicializada deuda soberana en que había caído default en el 2001.

La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, EEUU.

El Estado argentino presentó el martes por la noche una carta ante la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos en la que anunció un acuerdo con los fondos que aún mantenían judicializada deuda soberana en que había caído default en el 2001.

De esta forma, Argentina acaba de anunciar que alcanzó un acuerdo con ambos acreedores con sentencia a favor. Así, las partes solicitaron a la Juez Preska suspender el litigio, incluyendo dejar en suspenso el pedido presentado por Bainbridge el 17 de octubre de 2025, mediante la cual buscaba la entrega de la participación de la República en el Banco de la Nación Argentina y en Aerolíneas Argentinas, hasta que se finalice el acuerdo de conciliación.

Los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund (holdouts) llegaron a un acuerdo entre ellos para dividirse de manera no detallada, el colateral de los Bonos Brady embargados a la República Argentina que estaban depositados en la Reserva Federal. La carta no aborda la moción de Bainbridge que solicita el turnover de las acciones de YPF, confirmó Sebatián Maril de Latam Advisors.

“A la luz de este avance, las partes solicitan respetuosamente que el tribunal suspenda este proceso, incluyendo dejar en suspenso la moción presentada por Bainbridge el 17 de octubre de 2025, mediante la cual solicita la entrega de la participación de la República en el Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas hasta que se finalice el acuerdo de conciliación”, señaló el documento.

Ahí también se expresa que las partes anunciarán oportunamente al tribunal sobre el “estado del acuerdo y cualquier necesidad de continuar con el proceso”.

Historia de un conflicto que data de muchas décadas El conflicto se remonta a bonos emitidos en la década de los ´90 bajo el Plan Brady. Luego del d efault de 2001, Argentina entra en cesación de pagos. A diferencia de la mayoría de los acreedores, Attestor y Bainbridge decidieron no participar en los canjes de 2005, 2010 ni en el acuerdo masivo impulsado en 2016. Optaron por la vía judicial para cobrar el 100% del valor nominal más intereses acumulados. La batalla legal en la Corte de Nueva York, bajo la órbita de la jueza Loretta Preska (sucesora de Thomas Griesa), se centró en identificar activos argentinos que no estuvieran protegidos por la Ley de Inmunidad de Soberanos Extranjeros (FSIA). Argentina mantenía fondos en una cuenta en la Reserva Federal de Nueva York como garantía de los antiguos Bonos Brady. Al vencer esos bonos en 2023, el remanente de ese dinero debía volver a Argentina