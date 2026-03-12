Legislatura porteña: el PJ y LLA presionan al PRO por más peso en comisiones clave

Aún sin nombres definidos, se estira la definición por la presidencia de los principales espacios legislativos. El PRO, con apoyo de aliados, retendría Presupuesto y Seguridad. Los libertarios van camino a quedarse con Justicia y Asuntos Constitucionales, mientras que el peronismo aspira a dominar diez, entre ellas, un lugar clave para el futuro fuero laboral.

Silvia Lospennato lleva las riendas del bloque PRO. En las sombras, el expresidente de Boca Juniors articula las voluntades del jefe de Gobierno frente a los principales bloques de la oposición, liderados por Pilar Ramírez y Claudia Neira.

A diez días de haber comenzado un nuevo período ordinario en la Legislatura porteña , las 27 comisiones en las que se analizarán y debatirán los proyectos que ya fueron ingresando al recinto aún no tienen nombres definidos, aunque las versiones y los rumores son varios. Con tires y aflojes, el PRO y los principales bloques de la oposición, con Fuerza Buenos Aires y La Libertad Avanza (LLA) a la cabeza, negocian el reparto de los asientos de mayor peso y preparan el terreno para la primera sesión donde podrían tratarse Patentes y Subte F .

El cambio de equilibrio de poder en el recinto ya comenzó a hacerse sentir en los despachos del oficialismo, donde por estas horas circulan representantes de los diferentes partidos para intentar consensuar y articular los deseos y posibilidades de unos con los de otros. El macrismo, en franco repliegue legislativo, trabaja para repartir equilibradamente los espacios de acuerdo al volumen de cada bancada.

A la espera del decreto que firmará el vicepresidente primero, Matías López, y que determinará los integrantes de las comisiones, el ecosistema actual del Palacio Legislativo muestra una distribución en tres grandes espacios: el peronismo, los libertarios y el macrismo. Por detrás aparece el interbloque de Confianza y Desarrollo (6), Ciudadanos Unidos /UCR (5), el Frente de Izquierda (2) y Transformación (1).

Vamos por Más (PRO+Coalición Cívica) sabe que corre detrás con sus 12 legisladores, pero dado su rol de oficialismo y con el visto bueno de algunos sectores de la oposición, aspira a quedarse una vez más con dos de las presidencias más importantes para el Gobierno de Jorge Macri: la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria , que hasta el año pasado estuvo bajo el ala de la exlegisladora Paola Michielotto, y la Comisión de Seguridad, liderada por Gisela Villafruela, ambas del PRO.

El ministro de Hacienda de CABA, Gustavo Arengo, durante su paso por la Comisión de Presupuesto en 2025.

Por la primera, se espera que pasen leyes de gran calibre como el pedido de endeudamiento para la construcción del Subte F o la modificación al cálculo de Patentes, pero también leyes impositivas o proyectos que requieran erogaciones, además de la futura Ley de Leyes del Poder Ejecutivo para el 2027. De manera que para el oficialismo será una forma de blindar el gasto público, en un contexto de recortes .

El control de Seguridad también reviste un carácter de importancia en la agenda del jefe de Gobierno a raíz del endurecimiento de las políticas de orden público que lleva adelante desde el año pasado: dejarla a manos de LLA o del PJ podría dinamitar o ralentizar su ejecución.

Una voz calificada de la Legislatura advirtió sobre ese pasamanos, pero por lo que podría ocurrir el año próximo, cuando se ponga en juego el futuro del PRO como partido administrador de CABA. "El 2027 va a ser un año muy movido en términos electorales. Si le dan la presidencia a los libertarios van a tener al ministro Giménez sentado ahí todos los días. Los van a correr por derecha", dijo.

pilar ramirez Pilar Ramírez, jefa del bloque de LLA.

El rol de Daniel Angelici y la negociación por Justicia con La Libertad Avanza

Por ese motivo, a cambio de garantizarse la administración de ambas comisiones, el oficialismo está dispuesto a ceder otras. Según confesó una fuente parlamentaria a Ámbito, detrás de las negociaciones está Daniel "El Tano" Angecili, quien se acercó al gobierno porteño a mediados del año pasado a pedido del expresidente Mauricio Macri para apuntalar la gestión de su primo. Hoy ocupa un rol central en la mesa chica del mandatario.

El expresidente de Boca Juniors mantiene una buena relación con la jefa del bloque de LLA, Pilar Ramírez, debido a los vínculos que lo unen a Darío Wasserman, titular del Banco Nación, y marido de la legisladora. La propuesta del referente radical a los violetas consiste en entregarles la comisión sobre temas judiciales, que hasta el año pasado dominó la UCR -en acuerdo con el oficialismo- a través de Inés Parry. Y la de Asuntos Constitucionales.

En el pasamanos, Macri retendría Presupuesto, en un repliegue respecto al control del año pasado. Entre los nombres que suenan para la primera se menciona el de Villafruela, del PRO y cercana a Angelici. "Sería un gesto después de lo que pasó a fin de año", dijo una persona del radicalismo con conocimiento de las negociaciones.

La legisladora vio frustrado su salto a la vicepresidencia primera en diciembre, un puesto que finalmente retuvo Matías López tras un acuerdo con el boquense, quien puso como Secretario Administrativo a Christian Gribaudo. Para la segunda aún persisten dudas si será presidida por un legislador oficialista o por un aliado cercano. Entre los nombres, aparecen Aldana Crucitta y Francisco Loupias, de la UCR angelicista.

Los libertarios, en franco ascenso dentro del recinto, desplazaron al macrismo del segundo lugar en el recinto y, con nuevos nombres pero la misma líder también marcan el pulso con sus 14 miembros. De confirmarse el acuerdo con el oficialismo, pasarán a presidir Justicia y Asuntos Constitucionales.

claudia neira legislatura porteña

El peronismo, camino a quedarse con el aval a jueces del fuero laboral

Por el lado del PJ, la tropa que conduce Claudia Neira es actualmente la de mayor peso gracias a sus 20 legisladores. Ratificó esa posición en mayo al sumar dos nuevos miembros. Con la espalda ensanchada, intentará quedarse con un tercio de los espacios que se ponen en disputa.

Según informaron fuentes parlamentarias, el legislador Matías Lammens corre con ventaja para quedar al frente de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, encargada de revisar la conducta de los diputados y diputadas, pero también de analizar y dictaminar sobre pliegos para cubrir vacantes judiciales. Un área que reviste suma importancia en el contexto actual.

Ocurre que en el marco de la sanción de la reforma laboral en el Congreso, se aprobó el convenio por el traspaso del Fuero Laboral de Nación a la órbita de CABA. La transferencia contempla las competencias judiciales y los recursos para la puesta en marcha de diez juzgados de Primera Instancia del Trabajo y de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, conformada por dos salas.

Los jueces que cubrirán las vacantes de la nueva instancia judicial porteña serán seleccionados por concurso, etapa que comenzó el año pasado y en la que se presentaron más de 1.250 personas. Luego los pliegos deberán ser aprobados por la Legislatura. Para eso deberán pasar previamente por la comisión legislativa, donde el peronismo tendrá la llave.

El fuero será una instancia clave en la que se dirimirán disputas laborales entre trabajadores y empresas, en el marco de un posible aumento de la judicialización por la aplicación de la reforma laboral.

Según supo Ámbito, Lammens tiene el visto bueno de dos figuras clave en el ecosistema de la casa: Angelici, a raíz del buen vínculo que forjaron durante su paso como presidente de San Lorenzo, y Juan Manuel Olmos, figura clave en el PJ porteño y titular de la Auditoría General de la Nación.

El exministro considera que la Junta de Ética tendrá mayor peso que la comisión de Presupuesto debido a la urgencia que tendrá el oficialismo para designar a los jueces que conformarán el nuevo fuero. El convenio firmado entre Nación y CABA determina un plazo de 180 días para su puesta en funcionamiento.

Según confirmó una exintegrante del Palacio, otrora jefa de la comisión de Justicia, los pliegos se evaluarán "en la Junta de Ética, pero con asistencia de Justicia", por lo que también tendrá relevancia el rol libertario en el esquema.

En el horizonte del PJ también aparecen otras comisiones, como Vivienda, Ambiente, Derechos Humanos, Educación y Junta de Ética. También continuaría dominando Turismo y Deportes, Niñez, Juventud y Adolescencia, entre otras. Además, buscarán retener vicepresidencias clave, como la de Presupuesto y Hacienda, que en el último tiempo estuvo bajo la tutela de Neira.

En la distribución de comisiones, el interbloque Confianza y Desarrollo en principio se quedará con dos. Edgardo Alifraco, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) seguirá al frente de Planeamiento Urbano. En tanto que la exministra Graciela Ocaña presidirá Personas Mayores, donde se debatirán proyectos que tienen como población objetivo a los jubiladas, jubilados, pensionados y adultos mayores.

En medio de tironeos, la composición de las comisiones entró en su etapa de definición. En la Legislatura consideran que se estiró el tiempo de negociaciones debido al escenario de debilidad que enfrenta el oficialismo y al poder que concentran el peronismo y los libertarios. Sin embargo, esperan novedades en las próximas horas.

subte f

Patentes y Subte F, los posibles proyectos a tratar en la primera sesión

De fondo, el oficialismo tiene en carpeta convocar a sesión en el corto plazo para tratar el proyecto que formaliza la modificación del cálculo de Patentes que envió Macri para corregir el error en la valuación que motivó quejas. Si bien la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) ya reimprimió las boletas con los nuevos valores, resta legalizar los cambios.

"La semana próxima o la otra habrá sesión por Patentes", confirmó una fuente con despacho en el Palacio de la calle Perú. Otro importante miembro de la oposición anticipó que acompañarán la iniciativa, pero aclaró: "Vamos a dejar en claro también que nosotros en su momento cuestionamos los cambios y advertimos que esto iba a pasar. No nos escucharon y decidieron avanzar. Ahora tienen que dar marcha atrás. Es un papelón".

La iniciativa busca poner un tope a los aumentos que se registraron y que obligaron al Gobierno a recalcular. Plantea que no deberán superar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el año pasado, el cual cerró en 31,5%.

También esperan que se baje al recinto el proyecto enviado por Macri que autoriza al Ejecutivo a endeudarse por hasta u$s1.350 millones para la obra del subte F. El texto contempla la toma de deuda a través de organismos de crédito o en el mercado local o internacional. La construcción está aún en etapa de licitación, pero según confirmó Macri iniciaría en el segundo semestre. "Si lo mandan así como está no es seguro que vaya a salir. El peronismo va a querer discutirlo y nosotros también. No se si le dan los votos", marcan la cancha desde la oposición.